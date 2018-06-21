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Yunanistan krize girdi, Almanya kazandı

21.06.2018 - 16:22
Yunanistan krize girdi, Almanya kazandı

Almanya’nın, Yunanistan’a ilk kurtarma paketinin verildiği 2010 yılından bu yana Yunan tahvillerinden yaklaşık 2,9 milyar avro gelir elde ettiği bildirildi.

Alman hükümetinin Yeşiller Partisi’nden gelen bir meclis soruşturmasına verdiği yanıt, Almanya’nın Yunanistan'ın kriz sürecinden maddi olarak faydalandığını ortaya koydu.

Buna göre, Almanya, Yunanistan’a ilk kurtarma paketinin verildiği 2010 yılından bu yana yaklaşık 2,9 milyar avro faiz geliri elde ederken, yalnızca 2013 ve 2014 yıllarında Avrupa İstikrar Mekanizmasına (ESM) ve Yunanistan'a söz konusu kazançtan bir miktar aktarıldı.

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AA'nın haberine göre: Federal hükumetin cevabına göre, söz konusu gelir büyük ölçüde, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Menkul Kıymetler Piyasası Programı (SMP) kapsamında satın alınan Yunan devlet tahvillerinden kaynaklandı. Bu kar önce Bundesbank'a ve oradan da federal bütçeye transfer edildi. 

Öte yandan, Avro para birimini kullanan Avrupa Birliği üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Avro Grubu toplantısı bugün Lüksemburg’da yapılacak. Toplantıda, Yunanistan’ın kurtarma programının tamamlanması kararının alınması bekleniyor. 


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