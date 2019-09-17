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Yunanistan IMF'ye borcunu erken kapatacak

17.09.2019 - 08:34 | Son Güncelleme :
Yunanistan IMF'ye borcunu erken kapatacak | Ekonomi Haberleri

Başbakan Miçotakis, "Yunanistan bugün maliyeti yüksek olan IMF kredisinin erken ödemesi konusunda talebini iletti" açıklama bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ekonomik kriz döneminde Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) alınan borcun erken ödenmesi konusunda sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. "Yunanistan bugün maliyeti yüksek olan IMF kredisinin erken ödemesi konusunda talebini iletti." ifadelerini kullanan Miçotakis, bu durumun ülkenin güvenilirliğini artırarak Yunan hazine kaynaklarından tasarruf sağladığını belirtti.

Öte yandan Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikouras'ın, Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ve Euro Grubu'na resmi teklifini ilettiği bildirildi. Cuma günü gerçekleştirilen Euro Grubu Maliye Bakanları toplantısı sonrası ESM Başkanı Klaus Regling ödemenin gerçekleştirilmesini olumlu karşıladıklarını belirtmişti.

Yunanistan için böylece IMF'ye yaklaşık 9 milyar Euro'luk borcun 3 milyar Euro'luk kısmını erken ödeyebilme yolunun açılması planlanıyor.

Ekonomik kriz döneminde kurtarma paketleri kapsamında IMF'den alınan borcunu daha düşük faizlerle kapatmayı planlayan Yunanistan bu hamlesiyle 70 milyon Euro tasarruf etmeyi hedefliyor.

Mali krizde iflas riskiyle karşılaşan Yunanistan, üç kurtarma paketiyle kreditörlerinden toplam 290 milyar Euro borç almıştı. Ülkenin kamu borç oranı Euro Bölgesi'nin halen en yükseği konumunda.

Resmi talebin açıklanmasının ardından ise 10 yıllık Yunan devlet tahvillerinin faiz oranı yüzde 1,61'den 1,54'e geriledi.


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