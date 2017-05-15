Yunanistan büyüme tahminini revize etti

Yunanistan, kurtarma programı ikinci gözden geçirmesinin tamamlanmasında yaşanan gecikmeler nedeniyle, 2017 için büyüme tahminini 2,7'den 1,8'e indirdi.

Yunanistan 2017 için GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Orta vadeli bütçe planında 2017 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,7'den 1,8'e düşüren Yunan hükümeti, bu revizyona neden olarak kurtarma programı ikinci gözden geçirmesinin tamamlanmasının gecikmesinin yarattığı belirsizliklere işaret etti.

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2018-2021 dönemini kapsayan orta vadeli bütçe planı, kurtarma programı çerçevesinde uygulamaya geçirilmesi gereken reformlarla birlikte parlamentoya sunuldu.

Bütçe planında 2018 büyüme tahmini yüzde 2,4, 2019 beklentisi ise yüzde 2,6 olarak yer aldı.

AB Komisyonu, geçtiğimiz hafta Yunanistan için 2017 büyüme tahminini yüzde 2,7'den 2,1'e ve 2018 beklentisini yüzde 3,1'den 2,5'a indirmişti.

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