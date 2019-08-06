ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Brainard, "Yumuşak enflasyon yeni normal" şeklinde söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fedin piyasalardaki oynaklığı yakından izlediğini ve yüzde 2.0 hedefine göre yumuşak görünen enflasyonun yeni normal olduğunu söyledi. Brainard ayrıca, fiyat büyümesinin kaynak kullanımına daha az hassas oduğunu belirtti ve Genişlemeyi sürdürmeyi hedefliyoruz ve ben genel görünümdeki gelişmeleri yakından ve dikkatle izliyorum dedi.

##$HABER_1456652$##

İşgücü piyasasının işsizliğin on yıllardır görülen en düşük düzeyde olması sebebiyle güçlü olduğunu ifade eden Brainard, Fedin enflasyonu yüzde 2.0 düzeyine yükseltmek için desteğini sürdreceğini ekledi.