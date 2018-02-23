"Yüksek enflasyon faiz kararımı etkileyebilir"

Dallas Fed Başkanı Kaplan, enflasyon ya da istihdamın arttığına ilişkin işaretler gelirse faiz artırımına ilişkin görüşünün etkilenebileceğini söyledi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in bu yıl üç kez faiz artırımına gitmesinin uygun göründüğünü, ancak artan enflasyon ya da istihdama ilişkin daha fazla işaret görmesi halinde görüşünün etkilenebileceğini söyledi. Kaplan, Fed'in politikasının genişlemeci olduğunu, ancak nötr duruma giden yolun daha yatay olabileceğini ve bazılarının düşündüğü kadr uzak olmadığını belirtti.

Kaplan, Vancouver'da katıldığı bir etkinlikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Kaplan, piyasa düzeltmesinin daha sıkı finansal koşullara yol açabileceğini ve bunun da ABD ekonomisini yavaşlatabileceğini sözlerine ekledi.

Kaplan, ancak böyle bir etkiye ilişkin bir işaret görmediğini belirtti.

Kaplan, bu yıl görevi bırakacak olan New York Fed Başkanı William Dudleyîn yerine geçip geçmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.

Kaplan'ın bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında oy hakkı bulunmuyor.

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