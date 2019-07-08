Yörsan’da Azerilere satış gündemde | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin yarım asırlık süt ve süt ürünleri üreticisi Yörsan’ın satışı planlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Azerbaycan’lı bir firma ile yürütülen satış görüşmelerinde önemli bir aşamanın katedildiği ifade edildi. Yörsan Gıda Mamülleri San. Ve Tic. AŞ 4 yıl önce el değiştirmişti. Yörsan’ın yeni sahibi olan Abraaj Grubu, bu yılın başında mahkemeye başvurdu. Mali sıkıntı yaşayan şirket için konkordato talep edildi. Mahkeme, geçen ocak ayında Yörsan için 1 yıllık kesin mühlet verdi. Mahkeme, şirket için 3 kişilik de konkordato komiseri heyeti atadı. Bu kararla birlikte rahat bir nefes alan Yörsan için, dava süreci devam ederken satış süreci de hızlandırıldı.

ALACAKLILARLA GÖRÜŞME

Edinilen bilgilere göre Yörsan satın almak üzere Azerbaycanlı bir firma ile yürütülen görüşmelerde önemli bir aşama kaydedildi. Azeri firmanın Türkiye temsilcileri, Yörsan’dan alacaklı olan banka, firma ve süt kooperatifleri ile görüşmeler yürüttü. Geçen Mayıs ayında Balıkesir Susurluk’ta yapılan bir toplantıya katılan bir avukat “Azeri firmanın temsilcileri, alacaklı kooperatiflere bir öneri ile geldiler. Öneri de, asıl alacağın yüzde 65’inin ödenerek borcun tasfiye edilmesiydi. Ancak bu öneri kabul görmedi. Daha sonra bu oranın yüzde 85’lere çekildiğini öğrendik” dedi.

AZERBAYCAN’IN EN BÜYÜĞÜ

Şirketin konkordato komiserlerinden biri ise, satış sürecini önemsediklerini kaydetti. Sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü belirten kaynak, “Satış sürecinin olumlu sonuçlanması, şirket için de tedarikçiler için de çok önemli. Bizler de sürecin sağlıklı bir biçimde sonuçlanması için titizlikle yaklaşıyoruz” diye konuştu. Şirkete yakın üst düzey bir kaynak ise, satış sürecinin olumlu ilerlediğini, Azeri firmanın yanında Türkiye’den ortaklarının da olduğunu belirtti. Aynı kaynak, alıcı taraftaki firmanın, Azerbaycan’ın en büyük süt ve süt ürünleri firması olduğunu işaret etti.