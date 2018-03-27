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Yoksulluk sınırı bir yılda 592 TL arttı

27.03.2018 - 13:59

Türk-İş'in açıkladığı rakamlara göre, 4 kişilik bir ailenin zorunlu aylık harcamasını yansıtan 'yoksulluk sınırı' rakamı bir yılda 592 TL artarak martta 5 bin 415 TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) mart ayına ilişkin 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasını açıkladı.

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 662 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5 bin 415 TL oldu. Açlık sınırı geçtiğimiz yıl mart ayına göre 182, yoksulluk sınırı ise 592 TL artış gösterdi.

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Raporda, "Asgari ücret yılbaşından bu yana bekar bir işçi için aylık net bin 603 TL olarak uygulanırken, geçen yılın sonunda bin 989 TL olan bir kişinin yaşama maliyeti bu ay 2 bin 55 TL oldu. Gelir ile yapılması gereken harcama arasındaki fark fiyat artışlarıyla giderek açılmakta ve asgari ücretin satın alma gücü gerilemektedir" ifadeleri yer aldı.


Etiketler

  • açlık sınırı
  • türk iş
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