Yoksulluk sınırı 4 bin 878 lira

Türk-İş'e göre, temmuzda dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 498 lira, yoksulluk sınırı da 4 bin 878 lira oldu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0.71 azaldığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının bin 498 lira, yoksulluk sınırının ise 4 bin 878 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl temmuzda açlık sınırı bin 370 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 462 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı bin 508 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 913 liraydı.

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Türk-İş raporunda, yaş sebze-meyve ortalama fiyatlarında Temmuz'da düşüş görüldüğüne dikkat çekildi. Raporda "Bu ay meyve fiyatlarında ciddi oranda gerileme görülürken, sebze ortalama kilogram fiyatı arttı" denildi.

Rapora göre geçtiğimiz ay ortalama 3.42 TL olan sebze fiyatı Temmuz'da 3.59 TL'ye yükseldi. Ortalama meyve fiyatı ise Haziran ayındaki 4.59 TL'den 3.64'ye düşüş gösterdi.

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