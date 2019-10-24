Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de geçen yıl faal olan girişimlerin yüzde 43,5'i hizmet, yüzde 36,1'i ticaret sektöründe yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Buna göre, girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu. Geçici sonuçlara göre geçen yıl faal olan girişimlerin yüzde 43,5'i hizmet, yüzde 36,1'i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,5'ini oluştururken sanayi sektörünün payı yüzde 27,5 oldu.

CİRODA EN YÜKSEK PAYI TİCARET SEKTÖRÜ ALDI

Ticaret sektörü toplam cironun yüzde 43,2'sini oluşturarak bu kategoride ilk sırada yer aldı. Hizmet sektörünün toplam cirodaki payı yüzde 15,7 iken sanayi sektörünün payı yüzde 33 olarak gerçekleşti.

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Sanayi sektöründe, ciroya göre imalat yüzde 85,4'lük paya sahip oldu. İmalatı yüzde 10,9'luk payla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti. Madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 2,2'lik, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ise yüzde 1,5'lik payla sıralandı.

Hizmet sektöründe cironun yüzde 37,8'i ulaştırma ve depolama, yüzde 14,1'i idari ve destek hizmet faaliyetleri, yüzde 12,2'si konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 10,9'u mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, yüzde 10,8'i bilgi ve iletişimde gerçekleşti.

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 56,7'si düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu girişimler, istihdamın yüzde 51,1'ini, cironun yüzde 36,8'ini oluşturdu.

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