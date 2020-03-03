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Yıldız Holding'ten 153.7 milyon TL'lik satış

03.03.2020 - 08:54 | Son Güncelleme :
Yıldız Holding'ten 153.7 milyon TL'lik satış | Ekonomi Haberleri

Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Komili Bebe, Baby Star ve Rozi gibi markaları bünyesinde barındıran Özen Kişisel Bakım, 153,7 milyon TL şirket değeri karşılığında Japonya’nın en büyük kağıt üreticilerinden Daio firmasına satıldı.

Japon Daio firmasının internet sitesinde yapılan açıklamada, şirketin, Asya dışında yatırım genişleme alanları araştırırken benzersiz jeopolitik özelliklere sahip olan Türkiye'ye odaklanmaya başladığı ve 2014 yılından bu yana da Türkiye'de pazar araştırması yapmakta olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin 82 milyonluk nüfusu ile iç hijyen pazarında sağlam bir büyüme kaydetmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Daio, yılda 1 milyondan fazla doğum gerçekleşen ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya'ya ve komşu ülkelerine ihracat için bir üretim üssü olma potansiyeline sahip olan Türkiye'de 2017 yılında İstanbul'da bir temsilcilik ofisi kurdu. Ayrıca Daio, Rusya'daki pazarlama faaliyetlerini güçlendirmek için Temmuz 2019'da Moskova'da bir temsilci ofisi açtı. 1998 yılında kurulan Özen, İstanbul'a yakın mükemmel bir konumda bulunan bir fabrikaya sahip. Şu anda Daio’nun bebek bezi, ıslak mendil ve tuvalet malzemeleri de dahil olmak üzere üç ürün kategorisinde ürünler üretmekte ve satmaktadır. Daio, Türkiye'de bir fabrika kurmayı değerlendirdi. Müzakereler sonucunda Daio, Özen Kişisel Bakım'ı Yıldız Holding'ten almanın uzun vadeli vizyonunu gerçekleştirmek için en etkili seçenek olduğu sonucuna vardı."


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