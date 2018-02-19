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Yıldız Holding'te yetki Yapı Kredi'de

19.02.2018 - 17:37

Yıldız Holding'in kredi yapılandırmasında görüşmeleri yürütmek için Yapı Kredi Bankası lider düzenleyici banka seçildi.

Ülker, Godiva ve United Biscuits markalarını da bünyesinde bulunduran Yıldız Holding’in bankalara olan 6 milyar dolar civarındaki borcunun yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışma sürüyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker konuyla ilgili çalışanlarına gönderdiği mektupta söz konusu 6 milyar dolarlık kredi borcunun 1 milyar dolarlık kısmının yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağlandığı yer almıştı. Yapı Kredi'den dün yapılan açıklamada ise Yıldız Holding'in yeniden yapılandırma sürecini bankanın yöneteceği yer aldı. Yıldız Holding'in 10 banka ile kredi yapılandırma için masaya oturduğu ileri sürülmüştü.

LİDER YAPI KREDİ

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, Yıldız Holding'ni kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin şunlar yer aldı: "Türkiye ekonomisini güçlü kılmayı ve Türk markalarını daima desteklemeyi hedefleyen Yapı Kredi olarak Yıldız Holding’in kredi kullanım stratejilerindeki değişiklik doğrultusunda düzenlenecek sendikasyon kredisi için 'Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici Banka' olarak seçilmiş bulunmaktayız. Kurulduğumuz 1944 yılından günümüze kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisine değer katan tüm firmaları desteklemeye devam edeceğiz."


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