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Yıldız Holding kredi yapılandırması için bankalarla görüşüyor

09.02.2018 - 10:10 | Son Güncelleme :

Bloomberg ajansı yayınladığı bir haberle Yıldız Holding'in 10 banka ile kredilerinin yapılandırılması için görüştüğünü iddia etti. Ülker Bisküvi'den KAP'a yapılan açıklamada ise "Şirketimizin kuvvetli bir mali yapısı olup borçluluk oranları uluslararası standartlara oranla düşük düzeydedir. Bu ilk değerlendirmelere göre Ülker Bisküvi AŞ'nin 2017 yıl sonu konsolide mali performansının piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" denildi.

Ajansın haberinde, Yıldız Holding’in 3 yıl geri ödemesiz olmak üzere tüm borçlarının faizleriyle birlikte vadesinin uzatılmasını istediği belirtildi. Haberdeki detaylara göre, görüşme salı günü yapılırken bankalar holdingin teklifini değerlendirmeye başladı. Müzakerelerin yürütülmesi için holdingin en büyük kreditörü Yapı Kredi lider banka seçildi. 

KREDİLERİN VADESİNİ UZATMAK İSTEDİ

Kaynaklar, kısa vadeli kredilerin toplam krediler içinde ağırlığının yüksek olduğunu ve Yıldız Holding’in kredilerin vadesini uzatmak istediğini kaydetti. Kaynaklara göre Yıldız Holding’in yapılandırmak istediği krediler arasında 2014 yılında 3.1 milyar dolarlık United Biscuits alımı için kullanılan krediler de var.

Yıldız Holding ve Yapı Kredi ilk etapta Bloomberg’in konuya ilişkin sorularını yanıtlamadı.

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KREDİLER TEK ÇATI ALTINDA

Yıldız Holding'ten Bloomberg'e yapılan açıklamada ise "Yıldız Holding yöneticileri adet olduğu üzere, grubun 2017 kesinleşmemiş finansal sonuçları ve 2018 projeksiyonları hakkında bankalara yönelik yıllık olağan bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda bankalar grubun önümüzdeki dönemde de hızlı büyümesinin devamını sağlamak için ayrı ayrı olan kredileri bir çatı altında toplayarak refinansman için bir sendikasyon kredisi vermeyi teklif ettiler. Konuyla ilgili görüşmeler Yapı Kredi Bankası liderliğinde devam ediyor" denildi. 

ÜLKER HİSSELERİ DÜŞTÜ

Haberin ardından açılışta Borsa İstanbul’da işlem gören Ülker Bisküvi hisselerinde de düşüş yaşandı. Dün akşam 22.74 liradan kapanan hisseler ilk açılışta yüzde 1.14 değer kaybıyla 22.48 liraya inerken en düşük 21.96 lirayı gördü. Hisselerde kayıp yüzde 3’ü geçti. Saat 10:27 itibariyle hisseler yüzde 2.90 kayıpla 22.08 liradan işlem görüyor.

ÜLKER'DEN KAP'A AÇIKLAMA

Ülker Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu: Açıklamada şöyle denildi:

Ülker Bisküvi A.Ş. ve iştiraklerinin Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanmış 2017 12 aylık sonuçlarına göre Türkiye bazlı üretim, satış ve ihracat rakamları rekor büyümeye ulaşmıştır. Ülker Bisküvi A.Ş.'nin Net Satışları 2016 yılına oranla yüzde 14 artarken net karı bir önceki yıla oranla yüzde 39 artmıştır.  Şirketimizin kuvvetli bir mali yapısı olup borçluluk oranları uluslararası standartlara oranla düşük düzeydedir.

Bu ilk değerlendirmelere göre Ülker Bisküvi A.Ş'nin 2017 yıl sonu konsolide mali performansının piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 


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