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Yıldırım`dan bankalara faiz uyarısı

17.10.2017 - 14:07

Başbakan Binali Yıldırım, faizlerin kabul edilebilir sınıra çekilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Ankara'dan uzaktan sorunu tarif etmek, çözümü üretmek pek de mümkün değil. Çözüm de yerel olmalı. Önümüzdeki günlerde valilerimiz, belediye başkanlarımız bulundukları şehrin, ilçelerin konuları ile çok daha fazla yetki kullanarak gerekli çözümleri üretecekler. Her şeyi Ankara'ya havale etme devri yavaş yavaş ortadan kalkacak" dedi. Yıldırım, "Bugün esnaflarla ilgili yeni bir kararı vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında konuşuyor. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları: Terör insanlığın baş belasıdır. Ortak tehdittir. Farklı yaklaşımlar terörün daha fazlasına neden olmaktadır. Geçtiğimiz hafta yoğun bir haftaydı. 81 ilimizin valileri ile bir araya geldik. Kışa girerken özellikle terörle mücadele konusunda durum nedir, bundan sonra neler yapılması gerekir, bunlarla ilgil kapsamlı görüşmelerimiz oldu. Valilerimize şehirlerde vatandaşları ile ilişkilerinde ne yapmaları gerektiğini, hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini de kapsamlı şekilde görüştük.

Merkezi yönetimi beyin olarak görürsek, yerel yönetimler el ve ayaklardır. El ve ayaklar çalışmadan vücudun çalışma imkanı yoktur. Valilerimizin, belediye başkanlarımızın yapması gereken vatandaşımızın sorunlarını en iyi şekilde çözmek için, hükümetimizin belirlediği politikalar çerçevesinde canla başla çalışmaktır. Hata yapmak olur ama hainlik olmaz. Onun için sahada bulunanların planlama yapanlara göre çok daha önemli sorumluluğu var.

"HER ŞEYİ ANKARA'YA HAVALE ETME DEVRİ YAVAŞ YAVAŞ ORTADAN KALKACAK"

Ankara'dan uzaktan sorunu tarif etmek, çözümü üretmek pek de mümkün değil. Çözüm de yerel olmalı. Önümüzdeki günlerde valilerimiz, belediye başkanlarımız bulundukları şehrin, ilçelerin konuları ile çok daha fazla yetki kullanarak gerekli çözümleri üretecekler. Her şeyi Ankara'ya havale etme devri yavaş yavaş ortadan kalkacak.

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında genişletilmiş il başkanları toplantısı gerçekleştirdik. Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıl dönümü etkinliklerine katıldık. Hafta sonu Yalova'da merkez ilçe kongresine katıldık. Yalova teşkilatımız müthiş coşkusu ile bizi karşıladı. Çok heyecanlı bir kongre gerçekleştirdik.

"BUGÜN, ESNAFLARLA İLGİLİ YENİ BİR KARARI PAYLAŞACAĞIZ"

Bugün esnaflarla ilgili yeni bir kararı vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bir ülke büyüyecekse bu ancak ve ancak bütün toplum kesimlerinin birlikte hareket etmesi ile birlikte çalışması ile mümkündür. Burada esnafımızla ilgili özel bir paragraf açmak istiyorum. Biz esnafımızı büyüyen, güçlü Türkiye'nin bel kemiği olarak görüyoruz. 2002 yılında 1 yıl boyunca bütün esnafa verilen kredi miktarıd 153 milyon lira. Bugün 22 milyara çıkmış. 2002'den bu yana 1.5 milyon esnaf ve zanaatkar 70 milyar lira kredi kullandı. Esnafa açtığımız kredi bu yıl 9 milyarı geçti. Esnaflar üretiyor, istihdam sağlıyor. Unutulan sanatları yaşatıyor. Bu yüksek faiz sürekli olacak bir şey değil. Önemli olan faizlerin makul bir seviyeye gelmesi ve artık esnafa faiz farkı desteğine ihtiyaç kalmaması. Türkiye'nin büyümesi için buna ihtiyaç var. Faiz meselesinin Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarla orantılı olmadığını söylüyoruz. Faizlerin doğal sınırları içinde kabul edilebilir noktaya çekilmesini sağlayacağız.

Esnafların kullanacağı işletme kredisi 150 binden 200 bine çıkarılıyor.

Faizlerin kabul edilebilir sınıra çekilmesini sağlayacağız.


Etiketler

  • Başbakan Binali Yıldırım
  • Faizler
  • işletme kredisi
  • bankalara faiz
  • faiz uyarısı
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