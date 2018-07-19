Yıl sonu dolar kaç TL olur? Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

Merkez Bankası temmuz ayı beklenti anketine göre; 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.5837 TL'den, 4.8328 TL'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 12.28'den yüzde 13.88'e yükseldi.

Büyük bölümü finansal sektör olmak üzere finansal ve reel sektör katılımcılarının ve profesyonellerin beklentilerini yansıtan ankette enflasyon beklentilerindeki bozulmanın belirginleştiği görülüyor.

Verilere göre yılbaşından beri bakıldığında yıl sonu TÜFE beklentisindeki artış 430 baz puana ulaşırken veriler enflasyonda kısa, orta ve uzun vadede beklentilerin bozulduğunu da teyit ediyor.

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Enflasyon beklentilerindeki bozulmayla birlikte ankette TCMB'den önümüzdeki hafta 75 baz puanlık bir sıkılaştırma adımı bekleniyor. Enflasyondaki bozulmada da belirleyici olan TL'deki değer kaybının ise yılbaşına göre çok daha fazla olması bekleniyor.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentilerinin de yılbaşındaki 4.11 seviyesinden 4.83'lü seviyelere yükseldi.

Tüketici fiyatları TL'deki değer kaybı gıda fiyatlarındaki yükseliş ulaştırma maliyetlerindeki artışlar öncülüğünde Haziran'da yıllık olarak yüzde 15.39 ile 2003 bazlı serinin en yükseğine gelerek son 14 yılın zirvesine ulaştı.

Önümüzdeki hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirecek TCMB'nin öte yandan ay sonunda enflasyon tahminlerini de revize edecek.

TCMB son enflasyon raporunda, enflasyonu 2018 sonu için orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında tahmin ediyor. Ancak bu dönemden beri hem TCMB'nin beklenti anketinde hem de Reuters anketlerinde beklentiler yüzde 14'e doğru revize ediliyor.

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