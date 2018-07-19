‹ Önceki Haber Turkcell'den Bakan Albayrak'a transfer Turkcell'den Bakan Albayrak'a transfer Sonraki Haber › Türk Telekom yönetimine yeni üye Türk Telekom yönetimine yeni üye

Yıl sonu dolar kaç TL olur? Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

19.07.2018 - 14:29 | Son Güncelleme :
Yıl sonu dolar kaç TL olur? Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

Merkez Bankası temmuz ayı beklenti anketine göre; 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.5837 TL'den, 4.8328 TL'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 12.28'den yüzde 13.88'e yükseldi.

Büyük bölümü finansal sektör olmak üzere finansal ve reel sektör katılımcılarının ve profesyonellerin beklentilerini yansıtan ankette enflasyon beklentilerindeki bozulmanın belirginleştiği görülüyor.

Verilere göre yılbaşından beri bakıldığında yıl sonu TÜFE beklentisindeki artış 430 baz puana ulaşırken veriler enflasyonda kısa, orta ve uzun vadede beklentilerin bozulduğunu da teyit ediyor.

##$HABER_1447766$##

Enflasyon beklentilerindeki bozulmayla birlikte ankette TCMB'den önümüzdeki hafta 75 baz puanlık bir sıkılaştırma adımı bekleniyor. Enflasyondaki bozulmada da belirleyici olan TL'deki değer kaybının ise yılbaşına göre çok daha fazla olması bekleniyor.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentilerinin de yılbaşındaki 4.11 seviyesinden 4.83'lü seviyelere yükseldi.

Tüketici fiyatları TL'deki değer kaybı gıda fiyatlarındaki yükseliş ulaştırma maliyetlerindeki artışlar öncülüğünde Haziran'da yıllık olarak yüzde 15.39 ile 2003 bazlı serinin en yükseğine gelerek son 14 yılın zirvesine ulaştı.

Önümüzdeki hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirecek TCMB'nin öte yandan ay sonunda enflasyon tahminlerini de revize edecek.

TCMB son enflasyon raporunda, enflasyonu 2018 sonu için orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında tahmin ediyor. Ancak bu dönemden beri hem TCMB'nin beklenti anketinde hem de Reuters anketlerinde beklentiler yüzde 14'e doğru revize ediliyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Turkcell'den Bakan Albayrak'a transfer Turkcell'den Bakan Albayrak'a transfer Sonraki Haber › Türk Telekom yönetimine yeni üye Türk Telekom yönetimine yeni üye
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.088 Değişim: 0,83% Hacim : 5.163 Mio.TL Son veri saati : 15:30
Düşük 92.193 19.07.2018 Yüksek 93.238
Açılış: 92.752
4,8310 Değişim: 0,77%
Düşük 4,7883 19.07.2018 Yüksek 4,8413
Açılış: 4,7942
5,6032 Değişim: 0,36%
Düşük 5,5771 19.07.2018 Yüksek 5,6285
Açılış: 5,58325
188,59 Değişim: -0,33%
Düşük 188,46 19.07.2018 Yüksek 189,94
Açılış: 189,22
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.