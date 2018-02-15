Yıl sonu dolar kaç TL olur? Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

Merkez Bankası, 2018 yılı Şubat ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 4,0970 TL'ye geriledi. Önceki 4,1156 TL olması yönündeydi.

2018 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,52 oldu, önceki yüzde 9,55 olmasıydı.

Anket sonuçları şu şekilde:

"2018 yılı Şubat ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,62 iken, bu anket döneminde yüzde 0,64 olmuştur. Mart ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,78 ve yüzde 0,84 olmuştur. Nisan ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,05 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,3 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 28,9 olasılıkla yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 19,4 olasılıkla ise yüzde 9,50-9,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 21,4'ünün 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 31,4'ünün beklentilerinin yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 17,1'inin beklentilerinin ise yüzde 9,50-9,99 aralığında olduğu gözlenmektedir. 2018 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay

sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,5 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 23,0 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 17,6 olasılıkla ise yüzde 9,00-9,49 aralığında, artış göstereceği öngörülmektedir.

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Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,8'inin beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 24,6'sının beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 17,4'ünün beklentilerinin ise yüzde 8,50-8,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,50 iken, bu anket döneminde yüzde 12,54 olmuştur. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise önceki aya göre değişmeyerek yüzde 12,75 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Şubat ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 13,07, 13,07, 12,94, 12,83, 12,45 ve 11,65 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,85 iken, bu anket döneminde yüzde 12,11 olmuştur. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,59 ve yüzde 11,81 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri tüm vadeler için yüzde 8,00 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,12 TL iken, bu anket döneminde 4,10 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,24 TL iken bu anket döneminde 4,18 TL olmuştur.

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 43,8 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 45,1 milyar ABD Doları'na yükselmiştir. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 44,6 milyar ABD Doları ve 45,7 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

GSYH 2018 ve 2019 yılları büyüme beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir."

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