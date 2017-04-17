‹ Önceki Haber İşte piyasaların gündemindeki 4 madde! İşte piyasaların gündemindeki 4 madde! Sonraki Haber › Yatırımcı Türkiye'deki 6 gelişmeyi izleyecek Yatırımcı Türkiye'deki 6 gelişmeyi izleyecek

Yıl sonu dolar kaç olur? İşte Merkez'in beklenti anketi

17.04.2017 - 16:06 | Son Güncelleme : 17.04.2017 - 17:10

Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 3,8495'ten 3,8352'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Buna göre, nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 0,91 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 0,95'e yükseldi. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,62 ve yüzde 0,60 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,24 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 9,08 iken, bu anket döneminde yüzde 9,28'e yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8,27 ve yüzde 7,87 olarak kayıtlara geçti.

##$HABER_1437999$##

YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ 3,8352

Yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bu anket döneminde 3,8495'ten 3,8352'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 3,9194 iken, bu anket döneminde 3,9385'e yükseldi.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI 35,7 MİLYAR DOLAR

2017 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35,8 milyar dolar düzeyinde bulunurken, bu anket döneminde 35,7 milyar dolara indi. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 38,5 milyar dolar oldu.

##$HABER_1438002$##

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 3 oldu. Gelecek yıla yönelik büyüme beklentisi ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıktı.

BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,66 iken, bu anket döneminde yüzde 11,38'e yükseldi. 


‹ Önceki Haber İşte piyasaların gündemindeki 4 madde! İşte piyasaların gündemindeki 4 madde! Sonraki Haber › Yatırımcı Türkiye'deki 6 gelişmeyi izleyecek Yatırımcı Türkiye'deki 6 gelişmeyi izleyecek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
90.752 Değişim: 0,11% Hacim : 1.957 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 90.397 18.04.2017 Yüksek 90.899
Açılış: 90.473
3,6911 Değişim: -0,27%
Düşük 3,6792 18.04.2017 Yüksek 3,7151
Açılış: 3,7011
3,9350 Değişim: -0,16%
Düşük 3,9185 18.04.2017 Yüksek 3,9589
Açılış: 3,9412
152,74 Değişim: -0,08%
Düşük 151,90 18.04.2017 Yüksek 153,47
Açılış: 152,86
1,0658 Değişim: 0,14%
Düşük 1,0638 18.04.2017 Yüksek 1,0660
Açılış: 1,06426
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.