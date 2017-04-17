Yıl sonu dolar kaç olur? İşte Merkez'in beklenti anketi

Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 3,8495'ten 3,8352'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Buna göre, nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 0,91 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 0,95'e yükseldi. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,62 ve yüzde 0,60 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,24 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 9,08 iken, bu anket döneminde yüzde 9,28'e yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8,27 ve yüzde 7,87 olarak kayıtlara geçti.

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YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ 3,8352

Yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bu anket döneminde 3,8495'ten 3,8352'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 3,9194 iken, bu anket döneminde 3,9385'e yükseldi.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI 35,7 MİLYAR DOLAR

2017 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35,8 milyar dolar düzeyinde bulunurken, bu anket döneminde 35,7 milyar dolara indi. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 38,5 milyar dolar oldu.

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YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 3 oldu. Gelecek yıla yönelik büyüme beklentisi ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıktı.

BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,66 iken, bu anket döneminde yüzde 11,38'e yükseldi.