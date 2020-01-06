Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN TÜRK- Kanal D ortak yayınında yerli otomobil ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Halkımızın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi işlemez." dedi.

Türkiye'nin Otomobili'ni nasıl değerlendirdiği sorulan Erdoğan, "İlk arkadaşlar bu tasarımını getirdikleri zaman hakikaten bu tasarım bana ayrı bir heyecan vermişti. 5 babayiğit derken zaten bu kararlılıkla attık. Bu 5 babayiğit de ülkemizdeki hatırı sayılır önemli iş adamları. Dolayısıyla da bu iş zaten böyle olur. Bunu kalkıp birisinin üzerine yıksan bu olmaz. Daha önceleri ben bazı sektörün içerisinde olan iş adamlarımızla da bunları konuştum ama netice alamamıştım. Ama bu defa bu 5 babayiğit bu işe girdi. Atılan adımda da gerek CEO durumunda olan arkadaşımızda gerçekten kendisini yurt dışında ispatlamış bir arkadaşımız. Konusuna da hakim. Bunlarla beraber bu adımı atmış olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin Otomobili'nin 5 ayrı tasarımı olduğunu anlatan Erdoğan, şu anda 3 tasarımın ortaya çıktığını, otomobilin lacivert renginin çok şık olduğunu söyledi.

Erdoğan, otomobilde iç rahatlık ve konfor olduğunu ifade ederek, "Ben mesela boyuma rağmen içinde rahat oturabiliyorum." diye konuştu.

Otomobilin hız yapıp yapmadığı sorulan Erdoğan, "Hız noktasında mesafe alabiliyor. Baya iyi bir konumda. İnşallah bu yılın sonu itibarıyla teste daha ileri adım atmış olacaklar ama 2022 bu işin artık tamı olacak. Bu arada Gemlikteki fabrikayı inşallah bitirmiş olacağız. Şimdi fabrikanın yerini falan belirledik. Onu zaten teslim ediyoruz. Bir milyon metrekarelik bir alan üzerinde. Gemlikte'de deniz kenarında bir yer veriyoruz. Çünkü buranın ihracat potansiyeli yüksek olmadıktan sonra bunu devamlı hale getiremezsiniz. İhracata dayalı olacak. İçeride bunun olması gerekmez mi. Tabii ki olacak ama ihracat altyapısı da bunun iyi olursa o zaman hem kazandıracak hem de dünya piyasalarında artık sizin otomobiliniz yer edinecek." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ'NİN FİYATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatının ne olacağına ilişkin soru üzerine, "Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. Bir defa o olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez. İlk dönemlerde çok daha önemli. Ama şu bir defa çok çok önemli. Biz şimdi elektrikli bir otomobil yapıyoruz. Tamamen çevreci. Bu özelliği var. Bir diğer boyutu da özellikle gerek ön, gerek arka koltukların olduğu bölgede ciddi bir rahatlık var. Bu da çok önemli. Ses yok, hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu tür teknik konularda ilerleyebilmesi için temel bilimlerin önemli olduğunun hatırlatılması üzerine, şöyle devam etti:

"O gün o sunumu yaptığımız yerde bilim araştırma merkezi, onun da açılışı yapıldı. Türkiye'de temel bilimler noktasında bizim üniversitelerimiz aslında var. Bu gün Orta Doğu'dan tutun, Teknik Üniversiteye, Yıldız Üniversitesine bütün bunların hepsinde var. Diğer üniversitelerimizin de içinde bu tür bölümler var. Ama bu şimdi ilk defa elektrikli olunca bir farklılık ortaya koyduk. Bu ne dizel ne benzinli. Burada bir cazibe söz konusu. Ön konsola bakıyorsunuz navigasyon. Navigasyonla birlikte artık 'Nereye gidiyorum veya gideceğim?' demeyeceksin. Oradan bütün olduğu gibi harita sistemleri oraya girecek. Yazılımı vesairesi yapıldıktan sonra acaba şu neredeydi demene gerek yok. Hepsi orada. Batı bu işi halletti. Biz de bunu halledeceğiz. Şu anda altyapısı da zaten bu işin bitti."

Erdoğan, otomobilin logosunun da "lale" olduğunu dile getirdi.

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