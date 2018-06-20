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Yerli notçunun taslağı hazır

20.06.2018 - 09:57 | Son Güncelleme :
Yerli notçunun taslağı hazır

BDDK, Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşu kurması için taslak çalışmasını tamamladı. Taslağa göre bankalar kurulan şirkete ortak olabilecek, derecelendirme notları asgari yılda bir kez güncellenecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yerli derecelendirme kuruluşu için taslak çalışmasını tamamladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch, Moody’s ve Standard and Poor’s gibi Türkiye’deki kurumlara not verecek kuruluş için hazırlanan taslağa göre bankalar derecelendirme kuruluşlarına ortak olabilecekler.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; kuruluşa bankaların ortak olması bağımsızlık açısından sorun olmayacak.

Kuruluşun verdiği dereceleri bankalar kullanacak. Böylece her banka ayrı derece vermek zorunda kalmayacak. Şirketler kredi alırken kuruluş devreye girecek.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında KOBİ’leri değerlendirecek bir tür kredi derecelendirme kuruluşu kurulacağını belirterek, özel sektörün kuracağı kuruluşun seçimlerden sonra devreye gireceğini kaydetmişti.

Bankalar Birliği’nde derecelendirme kuruluşu kurmak için bir çalışma yürütülüyor. BDDK’nın hazırladığı Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapan taslakla bankalar kurulacak derecelendirme kuruluşuna yüzde 10’a kadar ortak olabilecek.

Mevcut yönetmeliğin 14’ncü maddesinde yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşunun ortakları ile ilgili şartlar düzenleniyor.

Taslakta bu madde değiştiriliyor ve “doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10 ve daha az paya sahip olan tüzel kişi ortaklar hariç olmak üzere derecelendirme faaliyeti ile yönetmelikte yapılmasına izin verilen diğer faaliyetler dışında ticari faaliyette bulunmaması” ifadesi ekleniyor.

BAĞIMSIZLIK MADDESİ

Mevcut yönetmeliğin “Bağımsızlık” başlıklı 8. maddesi taslakta yeniden düzenleniyor.

Buna göre yetkili derecelendirme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri çalışmalar sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmasından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, derecelendirme faaliyeti sonucunda ulaştıkları görüşlerini, kendilerinin veya başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin açıklamak zorunda olacaklar.

Taslakta bağımsızlık ile ilgili maddelere “doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10 ve daha az paya sahip olan tüzel kişi ortaklar hariç” ifadeleri de eklendi.

Taslağa göre derecelendirme notları asgari yılda bir kez güncellenecek. Finansal ya da finansal olmayan koşullarda önemli bir değişiklik olması gibi durumlarda gelişmeler sürekli takip edilecek, notlar güncellenecek.


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