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Yenilenebilir enerji santrali kurulumlarında 20 yıl sonra ilk

20.05.2020 - 14:06
Yenilenebilir enerji santrali kurulumlarında 20 yıl sonra ilk | Ekonomi Haberleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yıl devreye girecek ilave yenilenebilir enerji kapasitesi 20 yılın ardından ilk kez düşüş gösterdi. Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 6 artışla 2 bin 860 gigavata ulaşması beklenirken, bu dönemde ilave kapasitenin yüzde 13 gerileyerek 167 gigavat olması öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Yenilenebilir Enerji Piyasası Güncellemesi Raporu'na göre, dünya çapında yenilenebilir enerji kaynakları Kovid-19 salgınına karşı direnç gösterse de tedarik zincirindeki aksamalar, karantina önlemleri ve sosyal mesafe kuralları yenilenebilir enerji yatırımlarını da etkiliyor.

Bu kapsamda, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yıl devreye girecek ilave yenilenebilir enerji kapasitesinin geçen yıla göre yüzde 13 azalarak 167 gigavat olması bekleniyor. Söz konusu düşüş, yenilenebilir enerji kapasitesi kurulumunda 20 yıl sonra ilk kez görülecek. Buna rağmen, dünyadaki toplam yenilenebilir enerji kapasitesi bu yıl yüzde 6 büyüyerek 2 bin 860 gigavata ulaşacak.

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Öte yandan, hükümetlerin yenilenebilir enerji politikaları bu kaynaklardaki kapasite artışında önemli rol oynayacak.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel salgına rağmen ülkelerin yeni rüzgar ve güneş santralleri inşa ettiğini belirterek, "Yatırımlar yavaş da olsa devam ediyor. Yenilenebilir enerji sektörünün salgına direnç gösterip büyümeye devam etmesi iyi bir haber ancak bu gelişmeyi kanıksamamalıyız. Salgından önce de temiz enerji dönüşümü için temel adımları atmak önemliydi, olağanüstü bir sağlık sorunu ve ekonomik zorlukta da hükümetlerin sürdürülebilir enerji için temiz kaynakları kullanmaya devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Yenilenebilir enerjide son 20 yılda gerçekleştirilen başarılara dikkati çeken Birol, şunları kaydetti:

"Başarı hikayeleri teknolojinin gelişmesiyle gelen yenilikler ve hükümetlerin uyguladığı doğru politikalarla gerçekleşti. Böylelikle yenilenebilir enerjinin maliyetlerinde düşüş ve kurulumlarda artış oldu. Ancak salgın dolayısıyla meydana gelen belirsizliklerin giderilmesinde temiz enerjideki maliyet düşüşleri tek başına yeterli olmayacaktır. Bu bağlamda, hükümetlerin teşvik paketleri ve salgın dolayısıyla geliştirecekleri akıllı politikalar sayesinde yatırımcıların bu sektöre güveni artacaktır."


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