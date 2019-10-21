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"Yenilenebilir enerji kapasitesi 2024te yüzde 50 artacak"

21.10.2019 - 17:46
"Yenilenebilir enerji kapasitesi 2024te yüzde 50 artacak" | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Enerji Ajansı, yenilenebilir enerji kapasitesinin 2024 yılında yüzde 50 artacağı açıklamasında bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2024 yılına dek yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 50 artışla 1.200 gigawatt artırılacağını ve yenilenebilir enerjinin küresel enerjideki payının yüzde 26'dan yüzde 30'a çıkarılacağını duyurdu.

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Beş yıllık plan kapsamında fotovoltaik sistemlerin artıştaki payının yüzde 60 olması planlanırken, bu sistemlerden üretilen enerjinin maliyetinin yüzde 15 yüzde 35 arasında azalması da olduğunu açıklayan IEA taşımacılıkta kullanılan yenilenebilir enerjide yüzde 90 payı olan biyoyakıtlarını payının yüzde 25 artması beklendiklerini belirtti.


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