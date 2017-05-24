'Yeniden yapılandırma' yapacaklar dikkat! Bakan açıkladı

Maliye Bakanı Ağbal yeniden yapılandırma ödemeleri için bütün vergi dairelerinin hafta sonu açık olacağını ifade etti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Vergi dairelerine yaklaşık 80 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumuna da 40 milyar lira olmak üzere 120 milyar liralık bir alacağı yapılandırdık. Şu ana kadar yapılandırma kapsamında 18,2 milyar liralık tahsilat yaptık. (Yeniden yapılandırma ödemeleri) Bütün vergi daireleri hafta sonu açık olacak" şeklinde açıklamada bulundu.

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