Yeniden değerleme oranı belli oldu

Yi-ÜFE ekim ayında 12 aylık ortalamada yüzde 14.47 oldu. Birçok harç ve ceza buna göre artacak.

2018 yılında harç ve cezaların ne kadar artacağına dair rakam belli oldu. Bu artışın baz alındığı yurtiçi üretici fiyatları ekim ayında 12 aylık ortalamaya göre yüzde 14,47 oranında artış gösterdi. Harç ve cezalar bu oranda artacak.

##$HABER_1441743$##

Bakanlar kurulu bunu yüzde 50 artırıp, yüzde 50 oranında azaltabiliyor. Ancak şu an herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Belki oranı yuvarlama konusunda bir değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.

Etiketler