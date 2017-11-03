‹ Önceki Haber Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı

Yeniden değerleme oranı belli oldu

03.11.2017 - 10:59 | Son Güncelleme : 03.11.2017 - 11:21

Yi-ÜFE ekim ayında 12 aylık ortalamada yüzde 14.47 oldu. Birçok harç ve ceza buna göre artacak.

2018 yılında harç ve cezaların ne kadar artacağına dair rakam belli oldu. Bu artışın baz alındığı yurtiçi üretici fiyatları ekim ayında 12 aylık ortalamaya göre yüzde 14,47 oranında artış gösterdi. Harç ve cezalar bu oranda artacak.

##$HABER_1441743$##

Bakanlar kurulu bunu yüzde 50 artırıp, yüzde 50 oranında azaltabiliyor. Ancak şu an herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Belki oranı yuvarlama konusunda bir değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.


Etiketler

  • ceza
  • fiyat
  • Bakanlar kurulu
‹ Önceki Haber Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
112.956 Değişim: -0,03% Hacim : 2.547 Mio.TL Son veri saati : 12:02
Düşük 112.721 03.11.2017 Yüksek 113.489
Açılış: 113.070
3,8228 Değişim: 0,67%
Düşük 3,7967 03.11.2017 Yüksek 3,8336
Açılış: 3,7975
4,4534 Değişim: 0,51%
Düşük 4,4271 03.11.2017 Yüksek 4,4691
Açılış: 4,4309
156,77 Değişim: 0,62%
Düşük 155,78 03.11.2017 Yüksek 157,16
Açılış: 155,79
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.