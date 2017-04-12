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Yeni yapılandırma tarihi belli oldu

12.04.2017 - 13:49

Bakan Ağbal, yeni vergi yapılandırmasının bir önceki yapılandırmayla aynı olacağını belirterek, mayıs ayından itibaren başvuruların alınacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, üzerinde çalıştıkları yeni vergi yapılandırmasına ilişkin detayları paylaştı. "Yeni yapılandırma geçen sene yapılan ile aynı kapsamda olacak" diyen Ağbal, "Mayıs ayında başvuruları almaya başlayacağız. Yeni yapılandırmada SGK prim borcu olanlar da faydalanacak" diye konuştu..

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7 MİLYON 200 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

Ağbal önceki gün yaptığı açıklamada 7 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiren yeni bir yapılandırmaya gideceklerini açıklamıştı. Ağbal yeni yapılandırmadan 2016 Temmuz ayından 2017 yılı Mart ayına kadar vergi borçlarını ödemeyenlerin de yararlanabileceğini ifade etmişti.

Yeni adımla birlikte yaklaşık 47 milyar lira tutarındaki vergi alacağının yapılandırılması bekleniyor.


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