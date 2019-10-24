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Yeni vergi düzenlemesiyle ilgili açıklama

24.10.2019 - 12:19 | Son Güncelleme :
Yeni vergi düzenlemesiyle ilgili açıklama | Ekonomi Haberleri

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni vergi düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Değerli konut vergisi ve tatile gidenlerden yüzde 2 oranında vergi alınması gündeme geldi.

Vergi sistemine ilişkin yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Otellerde konaklayanlardan yüzde 2 oranında vergi alınması gündeme geldi. Gelir vergisi üst limiti de yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkacak.

Konuyla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş önemli açıklamalarda bulundu. Muş'un açıklamalarına göre değerli konut vergisi ile bazı konutlardan ek vergi alınacak. Kambiyo muameleleri vergisi de binde 1'den binde 2'ye yükseltilecek.

Muş'un açıklamaları şöyle:

- Konaklama vergisi ihdas etmiş olacağız. Yüzde 2'dir. Hasılat üzerinden alınacak. Bu yıl için 2020'de yüzde 1, 2021'de yüzde 2 olarak uygulanacak. 2020'nin Nisan ayı başında vergi devreye girecektir. Konaklayanlardan alınacaktır. Öğrenci, diplomatlar vergiden istisna olacak.

- Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarmayı teklif ediyoruz. 100 bin liranın üzerinde gelir elde edenler vergi verecektir. Sporculara yönelik istisnayı kaldırıyoruz. 

- 500 bin TL gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarına beyan etme imkanı beyanname verme imkanı getiriyoruz.

- Değerli konut vergisi ile yeni bir vergi teklifi vermiş olacağız.

- Özel sektörde şirketlerin kiraladıkları otomobillerde üst limit 5.500 TL olarak teklif edilmektedir. Üstünde araç kiralanabilir ama bu giderleştirilemeyecek.

- Kambiyo muameleleri vergi oranının binde 1'den binde 2'ye çıkmasını öneriyoruz.

- Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi.

- Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerinde %7,5 oranında vergi alınacak.


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