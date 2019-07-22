Yeni teklifte 7+5 formülü | Ekonomi Haberleri

Kamu işçileri için toplu sözleşmelerde temmuz ayı sonuna gelinmesine karşın bir anlaşma sağlanamadı. Önümüzdeki hafta da yeni bir teklif olmazsa ağustos ayında ilk kez iki toplu sözleşme masası birden kurulacak ve hem işçilerle, hem de memurlarla zam pazarlığı yapılacak.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Türk İş, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeler için ilk teklifini geçtiğimiz haftalarda iletmişti. Türk-İş’in teklifi, “seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını” içermişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, karşı tekliflerinin “2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam olarak Türk-İş’e iletmişti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay “3500 TL’den az alanlar için 60 TL zam teklif edildi. Enflasyonun yüzde 17 olduğu yerde bize yüzde 5 teklif ediyorlar. Bu teklifin kabul edilebilir bir tarafı yok” açıklamasını yapmıştı.

Bu trafiğin ardından, bakanlığın yeni bir teklif getirmesi bekleniyor. Ancak söz konusu teklifin bu hafta sonuna doğru veya gelecek hafta yapılabileceği belirtiliyor. Yeni teklifin de, yüzde 7 artı 5 gibi bir oran dikkate alınarak sunulabileceği ifade ediliyor. Kulislerde seyyanen zam oranının ise, 110-120 TL’ye kadar çıkarılabileceği konuşuluyor.1 Ağustos’ta ise yasa gereği, memurlarla da zam pazarlığı başlayacak. Bir hafta içinde kamu işçileriyle sürpriz bir toplu sözleşme anlaşması olmazsa, bu kez Ağustos ayında hem işçiler, hem de memurlar için iki ayrı masada görüşmeler sürecek.

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