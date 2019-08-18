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Yeni sanayiye yol haritası

18.08.2019 - 10:36
Yeni sanayiye yol haritası | Ekonomi Haberleri

Sanayii ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Dördüncü Sanayi Devrimi’nin önüne geçen yapay zeka ve blok zincir alanlarında TÜBİTAK tarafından yol haritası hazırlandığını açıkladı. Varank, bu alandaki desteklerin yanı sıra, yapay zekanın ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçların bertaraf edilmesi ve yararlarının ülkemiz için fırsata dönüştürülmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; yapay zeka konusunu Meclis gündemine taşıyan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, bu alandaki destekler, veri koruma güvenliği, mevzuat hazırlıkları, etik kurallar ve uzman personelin eğitimiyle ilgili bilgi istedi. Önergeyi yanıtlayan Varank, Türkiye’de yapay zeka konusunda 568 ve Blokzincir alanında 30 firmanın çalıştığını bildirdi.

420 MİLYONLUK DESTEK

Varank’ın verdiği bilgiye göre TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Başkanlığı’nca 2008-2019 arasında yapay zeka alanında toplam 246 kişiye burs verildi. Akademik destek programlarında 2008-2018 arasında yapay zeka alanında 28 milyon lira bütçeli 89 proje desteklendi. Varank, sanayi ve Ar-Ge alanında ise yapay zeka için 2012-Mart 2019 döneminde 2019 fiyatlarıyla toplam 382 milyon 800 bin lira hibe desteği sağlandığını bildirdi.

CHP’li Budak ise yapay zeka yatırımları için AB’nin 2020 sonuna kadar en az 20 milyar Euro harcayacağını belirterek, “Takip eden yıllarda ise Avrupa’da bu konudaki kamu ve özel sektör yatırımlarının yılda en az 20 milyar Euro olması planlanıyor. AB, sadece robotik merkezlerin desteklenmesi amacıyla bile ilk aşamada 66 milyon Euro kaynak ayırdı. Elbette Avrupa Birliği içindeki ülkelerin toplam harcamasına ulaşamayız, ama Türkiye’deki destek ve yatırımların da bu kadar sembolik düzeyde olmaması gerekir. Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkmasını hedefliyorsak artık yapay zeka alanındaki gelişmeleri kaçırma lüksümüz yok” dedi.


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