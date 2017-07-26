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Yeni sağlık reformunda ilk engeli aştı

26.07.2017 - 09:20

ABD Senatosu, Cumhuriyetçilerin Obamacare'i iptal etmeyi hedeflediği yeni sağlık reformu için görüşmelerin başlamasını 51'e karşı 50 oyla kabul etti.

ABD Senatosu, Cumhuriyetçilerin Obamacare'i iptal etmeyi hedeflediği yeni sağlık reformu için görüşmelerin başlamasını 51'e karşı 50 oyla kabul etti. Eşitliği bozan son "evet" oyunu, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence kullandı.

ABD Senatosunda, Cumhuriyetçi Parti'nin Obamacare'i iptal edecek Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası (AHCA) tasarısına yönelik görüşmelerin başlanması oylandı.

Cumhuriyetçilerin 52, Demokratların 46 ve Bağımsızların 2 senatöre sahip olduğu 100 sandalyeli Senatoda, görüşmeleri başlatacak ön oylamada 50 "evet" ve 50 "hayır" oyu çıktı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sadece eşitlik durumunda sahip olduğu özel oy hakkını kullanarak "evet" oylarını 51'e taşırken, Cumhuriyetçi Parti, böylece Obamacare'in iptali için önemli bir engeli aşmış oldu.

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Bu sonuçla Temsilciler Meclisinden mayıs ayı başında geçen AHCA tasarısını görüşmeye açan Senatonun, önerilen değişiklikler sonrasında asıl oylamayı gerçekleştirmesi bekleniyor.

BEYNİNDE TÜMÖR OLDUĞUNU ÖĞRENEN MCCAİN DE OYLAMADA

Geçen hafta beyninde tümör olduğunu öğrendikten sonra memleketi Arizona'ya dönen 80 yaşındaki Cumhuriyetçi senatör John McCain'in oylamada "evet" diyebilmek için Washington'a dönmesi dikkati çekti. Salona girişinde çok sayıda senatör tarafından ayakta karşılanan McCain, kürsüye gelerek kısa bir konuşma da yaptı.

Cumhuriyetçi Parti'den Obamacare'i iptal etmeyi hedefleyen görüşmelerin başlamasına sadece Maine Senatörü Susan Collins ile Alaska Senatörü Lisa Murkowski "hayır" oyu verdi.

PROTESTOLAR DEVAM ETTİ

Öte yandan Senatoda ön oylama gerçekleştirilirken salonun dışındaki protestocuların "tasarıyı öldür" şeklinde attıkları sloganlar oylamanın yapıldığı genel kurul salonunda yankılandı.

Aralarında ABD'nin en büyük sağlık organizasyonlarından Amerika Hastaneler Derneği ve Amerikan Tıp Derneğinin de bulunduğu muhalifler ise tasarıya 24 milyon Amerikalının sigortasını kaybetmesine yol açabileceği ihtimali başta olmak üzere ülkedeki fakirleri ve yaşlıları zor duruma düşürürken, zenginlere büyük vergi teşvikleri sağlayacağı, kadınların doğum kontrol yöntemlerine ulaşmasını zorlaştıracağı ve maliyetleri aşırı yükselteceği gibi çeşitli nedenlerle karşı çıkıyor.

TRUMP: "SENATOYU ALKIŞLIYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi senatörlerin Obamacare'in iptali için ilk engeli aşmasını memnuniyetle karşıladı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada Trump, şunları kaydetti:

"Obamacare kabusunu bitirmek için dev bir adım attığı için Senatoyu alkışlıyorum. Bu oylamada da görüldüğü gibi eylemsizlik bir seçenek değil. Şimdi tüm Amerikalılar için maliyetleri düşüren ve seçenekleri artıran bir tasarının üretilmesi süreci planladığı gibi ilerleyebilir. Senato şimdi bir tasarıyı geçirmeli ve masama ulaştırmalı, böylece nihayet Obamacare felaketini kesin olarak sonlandırabiliriz."

Amerikan kamuoyunun gündemini uzunca bir süredir meşgul eden yeni sağlık reformu yasa tasarısının Senatodaki oylamasından çıkacak sonuç merakla bekleniyor.


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