Yeni krizin adı 'İtalya' mı olacak?

Geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2019 bütçesiyle Avrupa Birliği’nin (AB) gündemine oturan İtalya, AB’nin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor.

Borçlarının oranı GSYH'ye oranı yüzde 130’a ulaşan, AB’nin en borçlu ülkesi İtalya için ekonomistler de kaygılı.

Dünyanın en önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) iktisat profesörü olan Daron Acemoğlu Capital Dergisi’nin Ekim sayısına verdiği söyleşide de İtalya gerçeğine dikkat çekiyor.

Capital Dergisi’nin bu ayki sayısında yer alan habere göre Acemoğlu şunları söylüyor:

“AB KOLAYCA BAŞA ÇIKAMAZ”

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“Türkiye’deki durumun bu noktada Avrupa Birliği üzerinde büyük bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Avrupa Birliği için asıl büyük sorunu bence İtalya oluşturuyor. İtalya, biraz Türkiye’ye benzer şekilde, ikiz bir kriz yaşıyor: Hem ekonomik hem politik. Fakat bu yeni ortaya çıkan bir olgu değil. İtalya’nın büyüme performansına bakarsanız, son 20 yıldır korkunç bir durumda olduğunu görürsünüz. Temel olarak hiç büyüme göstermemiş. Fakat eğer İtalya’da, şu anki hükümetin acizliği yüzünden yaşanması çok daha da olası hale gelen devasa bir ekonomik kriz varsa, bu Avrupa Birliği’nin kolayca başa çıkabileceği bir şey değil.”

“EURO BÖLGESİ’NDEKİ RİSK”

BRIC, N11 ve MINT kısaltmalarıyla son 20 yıla damgasını vuran ünlü ekonomist Jim O’Neill de İtalya’nın durumundan endişelenen ekonomistlerden biri.

Jim O’Neill Capital’in Ekim sayısına verdiği söyleşide İtalya ile ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Almanya’nın cari fazlası balon gibi büyüyerek GSMH’sinin yüzde 8’ine ulaştı. Bunun sonucunda Euro Bölgesi (Akdenizli üye devletlerdeki zayıf iç talebe de bağlı olarak) yüzde 3,5’e yakın cari açık verdi. Bu durum, şüphesiz önümüzdeki günlerdeki bir istikrarsızlığın işareti. Aslında İtalya’da ‘yavaş yavaş demlenen kriz’, Euro Bölgesi’ni neyin beklediğinin habercisi sayılabilir. Görülen o ki küresel ekonomik dengesizlikler ve iş dünyasında sıkıntı yaratan trendler önümüzdeki yıllarda da ekonomik ve siyasi riskler yaratmaya devam edecek.”