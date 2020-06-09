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Yeni istihdam kalkanı paketinin detayları belli oldu

09.06.2020 - 16:28
Yeni istihdam kalkanı paketinin detayları belli oldu | Ekonomi Haberleri

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan istihdam önlemlerinin devam etmesine yönelik karar çıkması bekleniyor. Bu konuya ilişkin olarak işten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak ve kısa çalışma ödeneği devam edecek.

Normalleşme sürecinde Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle işten çıkarma yasağının 3 ay uzatılması, ücretsiz ine çıkarılan işçilere nakit desteğinin 3 ay daha sürmesi, kısa çalışma ödeneği uygulamasının devamı, işveren istihdam koruması halinde teşvik verilmesi gündeme geldi.

17 TEMMUZ'DA BİTECEKTİ

Corona virüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.


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