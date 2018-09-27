Yeni Havalimanı taşıma ihalesini kazanan belli oldu

İstanbul Yeni Havalimanı toplu ulaşım ihalesini, İBB iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. kazandı.

İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesi kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. İhaleyi 475 milyon 488 bin TL'lik teklif veren Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu kazanmıştı. İptal kararı sonrası tahmini bedel 702 milyon liraya çıkarılmıştı.