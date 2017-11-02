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Yeni Fed başkanı belli oldu

02.11.2017 - 21:18 | Son Güncelleme : 02.11.2017 - 22:36

ABD başkanı Trump, Fed başkanlığı için Fed üyesi Powell'i aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına bankanın Guvernörü Jerome Powell'ı aday gösterdi. Böylelikle ABD Başkanı Trump son 40 yıldır ilk kez bir Fed başkanını ikinci kez aday göstermemiş oldu. Powell'ın Fed'in direksiyonuna geçebilmek için Senato'nun da onayını alması gerekiyor.

100 yıllık Fed tarihinin ilk kadını Başkanı olan Janet Yellen'ın görev süresi 3 Şubat'ta dolacak.

BUSH DÖNEMİNDE HAZİNEDEYDİ

George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunan Powell, kamu kariyerinden önce uzun süre Dillon, Read & Co ve Carlyle Group gibi yatırım şirketlerinde çalıştı.


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