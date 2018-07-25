Yeni dönemde Deutsche Bank'ın kârı geriledi

Deutsche Bank'ın yeni CEO döneminde yeniden yapılandırılmasıyla ikinci çeyrek net kârı beklentilerden az kayıpla yüzde 14 düştü.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın yeni CEO döneminde yaşanan yeniden yapılandırılma nedeniyle, ikinci çeyrek net kârı geçen yıla oranla yüzde 14 düşerek 401 milyon euroya geriledi.

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Reuters' da yer alan habere göre; karlılığı yeniden canlandırmak için maliyetleri düşüren Deutsche Bank geçen hafta net kârın, 159 milyon euro olan analist tahminlerinin iki katından daha fazla olmasını beklediğini duyurmuştu. Banka geçen yıl ikinci çeyrekte 466 milyon euro kâr etmişti.

Bankanın gelirleri önceki yılki sert düşüşün durmasıyla 6.6 milyar euro ile yatay seviyede bulunuyor. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen kâr ve gelir, yeni CEO Christian Sewing için olumlu bir işaret.

Nisan ayında göreve gelen Sewing bankada yaptığı revizyon kapsamında 7,000'den fazla çalışanı işten çıkaracağını açıklamıştı.

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