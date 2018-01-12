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"Yeni destekler geliyor"

12.01.2018 - 12:13

Maliye Bakanı Ağbal, Başbakan Yıldırım'ın yatırım harcaması artışı için verilecek yeni destekleri yakında açıklayacağını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yatırım harcaması artışı için ilave destekler verileceğini söyledi. Ağbal, "Yatırım harcamalarının daha da artması için ilave desteklerimiz olacak, bunları Sayın Başbakanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak" dedi. Bu yıldan umutlu olduklarını ifade eden Ağbal,  "Ekonomi 2018 yılında da büyüme trendini devam ettirecek" diye konuştu.

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Maliye Bakanı, esnafın hiçbir işlem için vergi dairesine gitmesine gerek kalmayacağını, bundan sonra vergi dairesindeki tüm işlemlerin internet ortamından yapılabileceğini de ifade etti.


Etiketler

  • Naci Ağbal
  • yatırım harcaması
  • ilave destek
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