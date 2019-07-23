‹ Önceki Haber ABD'li ve Türk yatırımcılar İstanbul'da buluştu ABD'li ve Türk yatırımcılar İstanbul'da buluştu Sonraki Haber › Ege Gübre'den satın alma açıklaması Ege Gübre'den satın alma açıklaması

Yeni başbakandan 'Brexit' sözü

23.07.2019 - 15:24 | Son Güncelleme :
Yeni başbakandan 'Brexit' sözü | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti başkanlığına seçilen Johnson, Brexit'i 31 Ekim'de tamamlama sözü verdi.

Boris Johnson, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı olarak seçilirken, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olacak. Eski Londra belediye başkanı ve dışişleri bakanı olan Johnson'ın yarın başbakanlık görevini Theresa May'den devralması bekleniyor.

##$HABER_1456341$##

AB'den ayrılmayı bir ölüm kalım meselesi olarak gören Johnson, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Brexit'i 31 Ekim'de tamamlayacağız ve yaratacağı bütün fırsatları değerlendireceğiz" dedi.


‹ Önceki Haber ABD'li ve Türk yatırımcılar İstanbul'da buluştu ABD'li ve Türk yatırımcılar İstanbul'da buluştu Sonraki Haber › Ege Gübre'den satın alma açıklaması Ege Gübre'den satın alma açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.641 Değişim: 1,54% Hacim : 5.680 Mio.TL Son veri saati : 17:27
Düşük 101.087 23.07.2019 Yüksek 102.917
Açılış: 101.224
5,6909 Değişim: 0,27%
Düşük 5,6682 23.07.2019 Yüksek 5,7031
Açılış: 5,6753
6,3496 Değişim: -0,28%
Düşük 6,3485 23.07.2019 Yüksek 6,3850
Açılış: 6,3674
261,31 Değişim: 0,46%
Düşük 258,36 23.07.2019 Yüksek 261,64
Açılış: 260,13
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.