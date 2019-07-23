Yeni başbakandan 'Brexit' sözü | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti başkanlığına seçilen Johnson, Brexit'i 31 Ekim'de tamamlama sözü verdi.

Boris Johnson, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı olarak seçilirken, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olacak. Eski Londra belediye başkanı ve dışişleri bakanı olan Johnson'ın yarın başbakanlık görevini Theresa May'den devralması bekleniyor.

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AB'den ayrılmayı bir ölüm kalım meselesi olarak gören Johnson, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Brexit'i 31 Ekim'de tamamlayacağız ve yaratacağı bütün fırsatları değerlendireceğiz" dedi.