Yellen: Trump'ın eleştirileri 'mantıksız'

Yellen, ABD Başkanı Donald Trump'ın para politikasına yönelik eleştirilerini mantıksız bulduğunu belirterek, "Başkan Trump'ın yorumlarının Fed'in icraatlarını değiştireceğini sanmıyorum." dedi.

Eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, Mortgage Bankacıları Derneği'nin başkent Washington'da düzenlediği konferans kapsamında bir panele katıldı. Yellen, Trump'ın eleştirilerine karşı Fed'i savundu.

##$HABER_1449771$##

Yellen, gelen sorular üzerine Trump'ın para politikası hakkındaki fikrini açıklamakta özgür olduğunu vurgulayarak, "Bunu önleyecek bir yasa yok ancak ben mantıklı olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Fed'in şimdiye kadarki ilk ve tek kadın başkanı olma özelliğini taşıyan Yellen, para politikasını siyasete malzeme etmenin Fed'e zarar verebileceğini ifade etti. Yellen, ayrıca "Başkan Trump'ın yorumlarının Fed'in icraatlarını değiştireceğini sanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP: "FED KAFAYI YEDİ"

Eski Fed Başkanı Yellen'in bu yorumları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri sonrasında geldi.

New York borsasında geçen hafta yaşanan sert kayıplardan Fed'i sorumlu tutan Trump, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Yellen'in yerine Fed Başkanlığına atadığı Jerome Powell'ı çok katı olmakla itham ederken, bankanın faiz artırımlarına devam ederek hata yaptığını savunmuştu.

Güçlü doların Amerikan şirketlerinin işini zorlaştırdığını vurgulayan Trump, Fed Başkanı Powell'ı kovmayı düşünüp düşünmediği sorusuna "Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum." yanıtını vermişti.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR