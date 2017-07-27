YEKA ihalesine dünya devlerinden teklif

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesine, 4 Alman şirketinin yanı sıra, Amerika, Çin, Danimarka merkezli rüzgar türbini üretiminde dünyada ilk 10'da yer alan şirketlerin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyum teklif verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, “Türkiye’yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz” diyerek açıkladığı, YEKA (yenilenebilir enerji kaynak alanları) stratejisinin ikinci projesi için dünyanın en büyük 8 rüzgar türbini üreticisi teklif verdi.

İşte o firmaların Türk şirketlerle kurdukları konsorsiyumlar:

- Vestas (Danimarka) - Enerjisa

- Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon

- Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji

- Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji

- Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji

- Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik

- General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji

- MingYang (Çin) - İlk İnşaat

Türbin üreticilerinin dünyadaki sıralamaları

VESTAS – Danimarka 1.

GE – Amerika 2.

GOLDWIND – Çin 3.

SIEMENS – Almanya 4.

ENERCON – Almanya 5.

NORDEX – Almanya 6.

MINGYANG – Çin 8.

SENVION – Almanya 10.

TEKNOLOJİ TRANSFERİNİN ANAHTARI

hurriyet.com.tr'den Merve Erdil'in haberine göre; Bakan Albayrak’ın, Milli Enerji ve Maden Stratejisi çerçevesinde açıkladığı YEKA stratejisi doğrudan teknoloji transferini hedefliyor. Sadece enerji alanında değil, enerji teknolojileri alanında da dışa bağımlılığı ve cari açığı düşürmeyi hedefleyen model çerçevesinde; yatırım için belirlenmiş yüksek kapasitede enerji alanları; fabrika kurma, yüzde 65 yerlilik oranında üretim yapma, yüzde 80 yerli mühendis ile Ar-Ge yapma şartları ile alım garantisi sağlananelektrik fiyatı üzerinden açık eksiltme usulü ile yarışmaya açılıyor. İlki güneşte yapılan YEKA yarışmasını Kore firması Hawnha QCell – Kalyon ortaklığı kazanmıştı. Yarışma sonucunda güneş alanında teknoloji transferinin yanında 19.5 dolar cent/kWh olan yerlilik oranlı elektrik fiyatı 6.99 dolar cent’e düşmüştü.

İŞÇİLİK VE MONTAJDAN TEKNOLOJİ ÜRETİMİNE

Türkiye son yıllarda rüzgar türbin kanadı ve kule üretimi alanlarında fabrika yatırımlarını çekse de bu iki alanında kapasitesi montaj ile sınırlı kaldı. YEKA yarışması ile ilk defa teknoloji alanında da yerli üretim sağlanacak. Bunun için yarışmanın şartnamesi özel olarak hazırlandı:

· Yarışmayı kazanan firma, 100 milyon ABD Doları üzerinde yatırım ile fabrika kuracak.

· Fabrikada en az 2,3 MWe gücünde olmak üzere ortalama 300 ila 450 adet yerli rüzgar türbini üretimi gerçekleştirilecek.

· YEKA’larda kurulacak olan yerli rüzgar türbinlerinin üretileceği fabrika, tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgar türbini üretim kapasitesine sahip olacak.

· Fabrikanın kurulum süresi sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay olacak.

· Fabrikada üretilecek rüzgâr türbinlerinin yerlilik oranı asgari %65 olacak. Bu oranın sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulacak olan birçok aksamın yurtiçi kaynaklardan tedarik edilecek veya yerli olarak imal edilmesi zorunluluğu bulunacak. Bu durum birçok farklı sektörün de doğrudan veya dolaylı gelişimine katkılar sağlayacak.

1 MİLYAR DOLARI AŞACAK YATIRIM

Rüzgar YEKA’sı yarışmasını kazanacak firma, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapmış olacak. Yerli RES’lerin işletmeye girmesiyle birlikte her yıl asgari 3 milyar kWh elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1,1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanıyor olacak.

ÇEVRECİLİKTE DÜNYAYA ÖRNEK TÜRKİYE

Güneşte 1000 MW ile dünyanın en büyük fotovoltaik güneş enerjisi üretim alanı projesini hayata geçiren Türkiye, rüzgarda da 1000 MW ile dünyada bu alandaki en büyük projelerden birisine imza atmış olacak. Kurulacak rüzgar tesisleri sayesinde ortalama 1,5 milyon ton CO2/yıl emisyon azaltımı da sağlanmış olacak.

DEV İSTİHDAM

Yarışmayı kazana firma, Türkiye’yi rüzgar türbini alanında teknoloji üretim merkezine dönüştürecek AR-GE faaliyetleri yapmayı da taahhüt etmiş olacak. Kanat, jenaratör tasarımı, Malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünden olmak üzere toplam 5 alanda 10 yıl boyunca, yüzde 80’i Türk mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile AR-GE faaliyeti yürütecek. Her yıl için bu faaliyetlere 5 milyon dolar ayıracak. Fabrika ile RES’lerin kurulumu ve işletilmesi, AR-GE faaliyetleri dikkate alındığında, rüzgar YEKA’sı yaklaşık 3750 kişilik bir istihdam sağlayacak.

YERLİ TÜRBİNLER NERELERE KURULACAK

Kurulacak fabrikada üretilecek rüzgar türbinlerinin nerelere kurulacağı da belirlendi. Daha önce Bakan Albayrak’ın da ifade ettiği gibi, tek bir bölgede değil farklı bölgelerde kurulacak. Bu kapsamda şu beş bölge belirlendi:

Kayseri – Niğde

Sivas

Edirne - Kırklareli – Tekirdağ

Ankara - Çankırı – Kırıkkale

Bilecik - Kütahya - Eskişehir

Yarışmayı kazanacak firma bu 5 bölgeden her birinde en az 50 MW’lık bir rüzgar gücü kurmak şartı ile toplamda 1000 MW’lık bir kurulu gücü hizmete alacak.

Hürriyet Ekonomi Muhabiri Merve Erdil kısa süre önce ihaleyi kazanan grubun neler yapacağını yazmıştı:

* Yarışmayı kazanan firma, 100 milyon dolar üzerinde yatırım ile fabrika kuracak.

* Fabrikada en az 2.3 MWe gücünde olmak üzere ortalama 300 ila 450 adet yerli rüzgar türbini üretimi gerçekleştirilecek.

* YEKA’larda kurulacak olan yerli rüzgar türbinlerinin üretileceği fabrika, tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgar türbini üretim kapasitesine sahip olacak.

* Fabrikanın kurulum süresi sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay olacak.

* Fabrikada üretilecek rüzgâr türbinlerinin yerlilik oranı asgari yüzde 65 olacak. Bu oranın sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulacak olan birçok aksamın yurtiçi kaynaklardan tedarik edilecek veya yerli olarak imal edilmesi zorunluluğu bulunacak.

Etiketler