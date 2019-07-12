Yedek akçe pozitif etkiler | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası’nın bugüne kadar biriken ihtiyaç akçesinin Hazine’ye aktarılmasını öngören maddesi, tartışmalarla kabul edildi.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, “Teknik olarak baktığımızda Türk bankacılık sistemi ciddi bir likidite açığında ve bu düzenlemenin sisteme pozitif etkilerini olacağını düşünüyoruz” dedi. Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesi büyüdükçe bankaların daha büyük bir fonlama talebiyle geldiğini kaydeden Şener, “Bu parayı sisteme geri verdiğinizde ise eksik 50 milyar lirayı sisteme vermiş olursunuz. Zaten zamanında çekilmiş olanı sisteme geri verdiğinizde, bir parasal genişleme olmaz, genişleme değildir” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise ihtiyat akçesinin kaldırılmasının doğru olduğunu söyledi. Ancak bu paranın sisteme girmemesi gerektiğini kaydeden Yılmaz şunları söyledi: “Merkez Bankası’nın paraya da sermayeye de ihtiyacı yok. Bu yüzden yedek akçeyle ilgili konunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ama sizin yanlışınız şu; Merkez Bankası gişesinden çıkan her para, para arzıdır. Açıktan para basmadır. Bu para sizi bir süre cennete koyacak, ama arkası cehennem.”