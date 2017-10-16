Yazılımlar `fabrika`dan çıkacak

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yazılım geliştirme süreçlerinde kaynak ve zamandan büyük tasarruf sağlayan "web tabanlı yazılım fabrikası"na yatırım desteği verildi. Diğer projelerin arasından sıyrılarak destek alan Pyronome, kaynak kod yazmadan ya da çok az kaynak kodla yazılım geliştirilmesine imkan sağlıyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca (SSM), yazılım geliştirme süreçlerinde kaynak ve zamandan büyük tasarruf sağlayan "web tabanlı yazılım fabrikası"na yatırım desteği sağlandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve ODTÜ Teknokent'in küresel çapta rekabet edebilecek girişimciler çıkarmayı hedefleyen "Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) Hızlandırma Programı"nın finalinde, 22 girişim projesi sponsorların desteğini alabilmek için görücüye çıkarıldı.

Programın destekçilerinden SSM, 25 bin liralık yatırım desteği için tercihini yazılım çözümünden yana kullandı.

SSM Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, silah, mermi, zırh gibi konularda çözüm sunan girişimler yerine, farkındalık yaratmak adına bir yazılım firmasını desteklemeye karar verdiklerini söyledi.

Yazılım teknolojileriyle süreçler optimize edilemediğinde projelerde gecikmeler yaşandığını belirten Tüfekçi, "Şu anda yürüyen 40 milyar dolarlık proje porföyümüz, 20 milyar dolarlık imzalanmayı bekleyen proje portföyümüzle inanılmaz güç yönetilecek süreçlerin içindeyiz. Onun için yazılımla ilgili bir projeyi destekleyerek farkındalık yaratmak istedik." dedi.

1 HAFTADA GELİŞTİRİLEN YAZILIM 15 DAKİKADA HAZIR

Bilkent Cyberpark’ın bünyesinde çalışmalarını sürdüren Aykut Aydınlı, Ruşen Kökten, Sinem Öztuna ve Hakan Erdal'dan oluşan proje ekibi tarafından geliştirilen "Pyronome", "web tabanlı yazılım fabrikası" olarak nitelendiriliyor.

Pyronome, kaynak kod yazmadan ya da çok az kaynak kodla yazılım geliştirilmesine imkan sağlayan çevrimiçi (web tabanlı) bir geliştirme platformu sunuyor.

Platform, temel seviyede yazılım bilgisine sahip herkesin kolaylıkla yazılım geliştirmesine olanak tanıyor.

Pyronome'un sunduğu kolay kullanılan arayüzler sayesinde yazılım elemanları rahatlıkla tanımlanabiliyor ve bu tanımlar daha sonra programlama dillerine dönüştürülebiliyor. Platform sayesinde 15 dakika gibi kısa sürede, deneyimli bir yazıcının 1 haftada geliştirebileceği yazılımlar üretilebiliyor. Pyronome ile bir geliştiricinin yarım bıraktığı yazılıma, bir başka geliştirici kaldığı yerden kolaylıkla devam edebiliyor.

Platform bu özellikleriyle ortalama yazılım geliştirme süreçlerinde harcanan kaynak ve zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

Pyronome kullanılarak ufak çaplı projelerin yanı sıra büyük ölçekli ve ciddi birikim gerektiren yazılımlar da geliştirilebiliyor.

Girişimin sahibi ekip, Pyronome'u, "dünyanın yazılım geliştirme platformu yapma" hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Platform, tüm yazılım teknolojilerine uyumlu olması dolayısıyla rakiplerinden ayrılıyor.

Etiketler