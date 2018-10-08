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Yaz saatinden 1 milyar TL tasarruf

08.10.2018 - 08:34 | Son Güncelleme :
Yaz saatinden 1 milyar TL tasarruf

Sabit saat uygulamasına geçilmesiyle birlikte yaklaşık bir milyar liralık tasarruf sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ülkemiz yaz saati uygulaması ile enerjisini daha verimli kullanacak. Aldığımız bu karar AB ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülkeye örnek olmuştur. Bu durum aldığımız kararın doğruluğunu da tekrar göstermiştir. Sürecin sosyal, ekonomik ve psikolojik taraflarını düşündüğü-müzde Türkiye’nin son iki yılda kat ettiği mesafe bizler için önemli bir tecrübe oldu” dedi

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) hazırladığı rapora göre elektrik tüketiminde toplam tasarruf değeri 1.3 milyar kilovatsaat olarak hesaplandı. Elde edilen bu değerin ekonomik karşılığı tek zamanlı tarifeler için yaklaşık 803 milyon lira, üç zamanlı tarifeler için ise bir milyar lira. Yıl boyunca yaz saati uygulamasıyla 08:30-17:30 mesai saatleri içerisinde Türkiye kişi başı ağırlıklı ortalama 64 saat 24 dakika daha fazla aydınlıktan yararlandı. Pik saatlerde daha fazla elektrik tasarrufu sağladığı, şebeke iletim sistemi açısından 2 bin megavatlık bir yatırım ihtiyacını ortadan kalktı. 


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