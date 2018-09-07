Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kibar; "Otomotivle ilgili devam eden projelerimiz var, biz bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin içinde katma değer yaratan kişi ve kurumlar arasında olma yarışı içinde olacağız" dedi.

Bünyesinde Hyundai Assan, Assan Bilişim, Assan Alüminyum, Assan Gayrimenkul gibi şirketleri bulunduran Kibar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Kurum olarak da şirket olarak da yatırımlarımızı yaptık. Otomotivle ilgili devam eden projelerimiz var, biz bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin içinde katma değer yaratan kişi ve kurumlar arasında olma yarışı içinde olacağız." dedi.

Kibar, AA muhabirine, otomotiv pazarının yılın 8 ayında ciddi bir daralma yaşadığını, döviz kuru artışı ile ÖTV anlamında yüzde 45 hatta 50 barajında vergilendirilecek ürünün dahi kalmadığını söyledi.

Ürünlerin fiyatlarına yansıyan yabancı paranın etkisinin yanı sıra aynı zamanda vergi matrahlarındaki ilave artışın da ek yük olarak gelmesiyle pazardaki düşüşün gelecek aylarda daha hızlı olacağını düşündüğünü ifade eden Kibar, "Dolayısıyla belki giriş ÖTV rakamlarıyla ilgili adeta can suyu denilebilecek bir iyileştirmenin yapılması, hazine anlamında da maliye otoritesi anlamında da öngördüğü hasılatları çok daha düşmeden tahsil edebilmesi yönüyle de faydası olur diye düşünüyorum. Bu tedbirin hızla alınması pazardaki düşüşün biraz daha yavaşlaması anlamına gelir." diye konuştu.

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Döviz kurundaki artış nedeniyle iç piyasayla ilgili hedefi iki kez aşağı revize ettiklerini anlatan Kibar, iç piyasadaki azalan miktarları da ihraç piyasaya yönlendirerek kurumsal dengelerini sağladıklarını kaydetti.

26 MODELDE HİBRİT, ELEKTRİKLİ VE HİDROJEN YAKIT TEKNOLOJİSİ

Hyundai'nin 2025 yılına kadar global anlamda 26 modelinde hibrit, elektrikli ve hidrojen yakıt teknolojili donanımlarının devreye gireceğini belirten Kibar, Fuel Cell teknolojili otomobilde ilk seri üretimi yapan firmanın da Hyundai olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Kibar, "Bu tip araçların pazarda daha yoğun olarak yer alması için birincisi vergilendirmeyle ilgili hususlar, ikincisi de yakıt tedarikini sağlayacak altyapı fevkalade önemli. Yani bugün elektrikli aracı yaptığınızda pazardaki birçok aracın aynı anda şarj sistemine girmesi enerji dengeleme hatlarında sıkıntılar yaratabilir. Dolayısıyla bunun kamu otoriteleri tarafından regülatör sistem tarafından düzenlenerek yapılması önemli." dedi.

Türkiye'nin bu anlamda bir şansı bulunduğunu, bunun da yerli araç projesiyle ilgili elektrikli donanım düşüncesi olduğunu belirten Kibar, "Yerli araç projesiyle ilgili elektrikli donanım düşüncesi çıkarsa bununla ilgili altyapı yatırımları da icap edeceğinden, bu altyapıdan bütün sektör istifade eder." diye konuştu.

"YATIRIMLARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'de yatırım yapan yatırımcıların uzun vadede bu yatırımlarında yenilemeyi yaparak, yatırımlarına devam ederek, kendi işlerini iyi planladıkları, programladıkları ve finansman sistemini kullandıkları takdirde kazançlı çıkacaklarını dile getiren Kibar, şöyle konuştu:

"Kurum olarak da şirket olarak da yatırımlarımızı yaptık. Geçtiğimiz 1-2 yıl içinde de farklı sektörlerde yaptığımız yatırımlar oldu. Otomotivle ilgili devam eden projelerimiz var, biz bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin içinde katma değer yaratan kişi ve kurumlar arasında olma yarışı içinde olacağız. Hesabı, kitabı yaparak bu süreci devam ettireceğiz. Hızlı bir fırtınadan sonra tabii ister istemez bazı sıkıntılar kalır ama önemli olan siz ne kadar hızlı temizliği yapıp yolunuza devam ederseniz o kadar daha ileriki yıllarda katma değer yaratmış olursunuz."

Kibar, iş hayatı boyunca 7 kriz gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Moralimizi bozmayacağız. Biz buradayız, başka yerimiz yok. Evet sıkıntılar olacak ama bu sıkıntılar belki ileriki yıllarda yeni büyümelerin altyapısının daha sağlıklı kurgulandığı dönem olması lazım. Dertlerden tecrübe alıp, geçmişte yaptığımız yanlışları yenilemeyecek bir şekilde formatlayarak, sanayi yatırımına, üretime, zirai üretime, tarımsal ürünlerin planlamaları, bölgeleri bile hangi ürün hangi mal nerelerde üretilmeli noktasına kadar detaylı çalışmaları yapmanız lazım. Başarı hiçbir zaman öyle aldım, sattım değildir. Başarı, işin bütün alt kırılım detaylarının iyi kurgulanarak, planlanarak, onları senkronize bir sistematikle devreye almaktır. İnşallah bunu yaparız, yapacağımıza da inanıyoruz."

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