‹ Önceki Haber Türkiye dünyanın en büyük 11’nci ekonomisi olacak Türkiye dünyanın en büyük 11’nci ekonomisi olacak Sonraki Haber › Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı

"Yatırımcıları korkutmak için yapıyorlar"

21.07.2017 - 16:00

Erdoğan, Almanya Ekonomi Bakanının, tamamen uluslararası yatırımcıları korkutmak için açıklama yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda İkitelli İstanbul Şehir Hastanesi kredi anlaşması imza töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: "Yaşadığımız deprem, afetlere hazırlıklı olmamız gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatmıştır. Dün geceki depremde ciddi bir hasar ortaya çıkmaması alınan tedbirlerin alınan tedbirlerin etkili olduğunu göstermiştir. Allah ülkemizi ve tüm dünyayı bu tür afetlerden korusun.

JAPON DOSTLARIMA TEŞEKKÜR

Japon dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Demek ki Kore bitmedi ve Kore'nin yanında ayrıca bizim en önemli gemimizin batışı Japon sularında bitmedi. Bizim bölgede attığımız adımların dayanışma ruhuyla devam ediyor olması bundan sonraki sürecin de aynen Marmaray da olduğu gibi devam edeceğini gösteriyor. Ülkemize olan güvenleri ve kadirşinaslıkları için tüm Japon dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Japon dostlarımızla önemli bir projenin arifesindeyiz. İnşallah Sinop'taki nükleer enerji santralinde Japon dostlarımızla gerçekleştirmenin adımlarını atıyoruz, bu konuda da gecikmek istemiyoruz. Süratle bunu da bitirelim istiyoruz. Biz ülkemize davet ettiğimiz herkese gelin birlikte kazanalım çağrısı yapıyoruz. Bizim birlikte çalışmaya, kazanmaya ihtiyacımız var.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

ALMANYA'YA TEPKİ: HEPSİ YALAN

Bazılarının siyasetle ticareti birbirine karıştırmakta ısrar ettiğini görüyoruz. Alman Ekonomi Bakanı'nın, tamamen dolaylı mesajlarla ülkemize yatırım yapan şirketleri ürkütmeyi amaçlayan beyanlarını buradna şiddetle kınıyorum. Ve bu asla siyasete siyasette temsil makamında olanlara yakışmaz. Terörle, teröre bulaşanlarla siyaseti lütfen birbirine karıştırmayın.

Ve ben MİT'i, İçişleri Bakanı'mı aradım ve kendilerine sordum. 'Şu ana kadar Alman şirketleriyle ilgili başlattığınız soruşturma araştırma var mı' Ve dün arkadaşlarımdan aldığım cevap şudur 'Hiçbir alman şirketiyle ilgili başlatmış olduğumuz soruşturma araştırma yoktur, hepsi yalandır.' Buradan Alman dostlarıma, tüm dünyaya şunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye'yi karalamaya gücünüz yetmez. Bu tür şeylerle bizi korkutmaya gücünüz hiç yetmez. Onların garantisi, güvencesi bizi. Biz kazan-kazan esasına göre çalıştık.

ALMANYA KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ

Türkiye'deki teröristleri Almanya'da saklayan hükümet önce bunun hesabını vermelidir. Almanya'da niçin saklanıyor? Onlara verilen maddi destekleri neyle izah edecekler? Elimizde tüm video kasetlerle, ekranlarda sürekli yayınlanan ve AB'nin yasak koymuş olduğu terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'yı kendi caddelerinde alman polisinin koruması altında gösteri yapmasına müsaade eden Almanya bunu neyle izah edecek? Onun için Almanya kendine çeki düzen vermelidir. Bizi de asla ürkütemez. Kendi yargıları ne kadar bağımsızsa, bizim yargımız onlardan daha bağımsızdır. Biz bir çadır devleti değiliz, biz bir kabile devleti de değiliz.

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN SEYEHAT UYARISI SON DERECE YERSİZ

Hasbel kadar yakaladıkları zenginlikle tehdit etmeye kalkıyorlar. Türkiye’nin kara liste iddiasını ortaya atanları bunu ispata davet ediyorum. Diğer yandan yine Almanya’nın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan seyahat uyarısının, son derece yersiz ve kasıtlı bulduğumu belirtmek isterim. Ülkeler dedikodularla yönetilemez. İşte G-20 zirvesinde, Abe ile görüştüğünüzde sorun. Adım atarken adım başında polis vardı. Ama biz Antalya’da bir G-20 zirvesinde yaptık, her yönüyle dört dörtlük olduğunu ifade ettiler. Hala konuşuluyor, muhteşem bir G20.  Türkiye’ye kimse bu kara lekeleri çalamaz. Ama yargımızı da yönlendirmeye güçleri yetmez. Türkiye konusunda bu tür beyanlarda bulunan herkesi ilkelere saygı göstermeye davet ediyorum."


‹ Önceki Haber Türkiye dünyanın en büyük 11’nci ekonomisi olacak Türkiye dünyanın en büyük 11’nci ekonomisi olacak Sonraki Haber › Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı Fitch kritik Türkiye kararını açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.437 Değişim: 0,68% Hacim : 1.634 Mio.TL Son veri saati : 11:44
Düşük 106.957 25.07.2017 Yüksek 107.464
Açılış: 107.078
3,5592 Değişim: 0,06%
Düşük 3,5508 25.07.2017 Yüksek 3,5642
Açılış: 3,55695
4,1483 Değişim: 0,11%
Düşük 4,1378 25.07.2017 Yüksek 4,1570
Açılış: 4,14385
143,32 Değişim: -0,16%
Düşük 143,25 25.07.2017 Yüksek 143,81
Açılış: 143,54
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.