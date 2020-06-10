Yatırımcılara destek müjdesi | Ekonomi Haberleri

Serbest Bölgelerde yüksek teknoloji, Ar-Ge yoğun mal ve hizmet üretimine yeni destek geldi.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; cumhurbaşkanlığı kararıyla ihtisas serbest bölgelerindeki firmalara, teknoloji üretimi amaçlı istihdam edeceği 10 personelin aylık brüt ücretinin yarısı (her bir personel için yıllık en fazla 15 bin dolar), arazi veya bina kirasının yarısı (yıllık en fazla 75 bin dolar) devlet desteği olarak verilecek. Bu bölgeleri işleten firmaların da 10 yıl vadeli ve 10 milyon dolara kadar olan yatırım kredilerinin faiz veya kar payı giderinin yarısını devlet üstlenecek. Döviz kazandırıcı hizmet sektörleriyle Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal üreten sektörlerin uluslararası rekabet gücünü artırmak için yeni bir karar yürürlüğe girdi. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ‘İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler’ başlıklık kararla Ticaret Bakanlığı, daha sonra yayımlanacak kriterlere uyan firmaları belirleyerek, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödeme yapılmak üzere Merkez Bankas’ına bildirecek.

VERGİ İSTİSNASI YOLDA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kararla ilgili sosyal medyadan şu mesajı paylaştı: “Ülkemizin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacağız. Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kâr payı desteği vereceğiz. İhtisas Serbest Bölgelerinde sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli işgücü, uygun alt yapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkânları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerimizin hedeflediği ilk sektörü bilişim sektörü olarak belirledik ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesini kurduk. Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmi, İhtisas Serbest Bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz.”

İTHAL AĞACIN VERGİSİ YÜKSELDİ

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla ithalat rejiminde değişiklik yapıldı. Buna göre açık hava ağaçlarının ithalat vergisi artırıldı. Avrupa’dan gelen bazı ağaçlarda yüzde 2.4 olan gümrük vergisi yüzde 15.5’e; Malezya, Kosova, D-8 ülkelerinden gelenler yüzde 3.9’dan yüzde 19.5’e yükseltildi. D-8 ve diğer ülkelerden ithal edilen tabii mantara uygulanan gümrük vergisi oranı da yüzde 1’den yüzde 15’e çıkarıldı. Uzmanlar, 10 gün sonra uygulamaya girecek kararın, yerli üretimi korumak için alındığını vurguladı.

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