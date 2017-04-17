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Yatırımcı Türkiye'deki 6 gelişmeyi izleyecek

17.04.2017 - 17:22

Morgan Stanley, yatırımcının referandum sonrasında Türkiye'de 6 gelişmeyi izleyeceğini belirtti.

Morgan Stanley, dün yapılan referandum sonrasında yatırımcıların 6 gelişmeye odaklanacağını düşündüklerini bildirdi.

Morgan Stanley yayınladığı değerlendirmede izlenecek 6 gelişmeyi şöyle sıraladı:

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1- Yeni analasa çerçevesinde yapılacak değişiklikler,

2- OHAL'ın 19 Nisan sonrasında devam edip etmeyeceği,

3- Yeni seçimlerin zamanlaması konusunda siyasetçilerden gelecek sinyaller,

4- Bakanlar Kurulu'nda önümüzdeki haftalarda yapılması olası değişiklikler,

5- Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin gelişmeler

6- Parasal ve mali cephede politika reaksiyonlarında değişiklikler.

Referandum sonrasında TL'de bir değerlenme olduğunu ancak bu rallinin daha öteye gitmemesi için bazı nedenler gördüklerini ifade eden Morgan Stanley, dolar/TL paritesinin 2017'yi 4 seviyesinde tamamlayacağı görüşüne bağlı olduklarını vurguladı.

Morgan Stanley ayrıca Fransa seçimlerinin kısa vadede Türk Lirası için risk iştahını sınırlayabileceğini vurguladı.


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