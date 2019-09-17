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Yatırımcı kıvılcım bekliyor

17.09.2019 - 08:23 | Son Güncelleme :
Yatırımcı kıvılcım bekliyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin bulunduğu bölgede getiri açısından en iyi fırsatı sunan ülke olduğunu belirten Raiffeisen Centrobank Satış Direktörü Özgür Güyüldar, para girişi için yatırımcının ikna edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Güyüldar, hükümetin yatırımcıyla bir araya gelmesinin bekleyen paranın girişi için kıvılcım yaratacağına dikkat çekti.

Hürriyet gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre; Avusturya’nın köklü yatırım bankası Raiffeisen Centrobank Gelişmekte Olan Piyasalar Satış Direktörü Özgür Güyüldar, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye yeniden giriş için ‘kıvılcım’ beklediklerini söyledi. Güyüldar, 2019 Ocak’ta New York’ta düzenledikleri Türk gününe çok talep aldıklarını ve oldukça ilgi çektiğini hatırlatarak, “Biz yine uluslararası yatırımcılara Türkiye için özel toplantılar düzenlemeye devam edeceğiz. Çünkü para, kazanabileceği yerlere girmek zorunda. Ve Türkiye hala çok çekici. Ancak hükümetin, yetkililerin özel bir birim oluşturup yatırımcıya kendini anlatması ve ikna etmesi gerekiyor. Bu yatırımcının beklediği kıvılcımın oluşmasını sağlayacak” diye konuştu.

Türkiye’de şirketlerin yatırım ilişkileri sorumlularıyla gerçekleştirdikleri toplantıda sorularımızı yanıtlayan Güyüldar, yeni yıl öncesi şirketlerin nabzını ölçmek ve yatırımcıya doğru mesajlar vermek için bu tür toplantıları önemsediklerini vurguladı. Güyüldar, Türkiye’nin bir çok yatırımcının radarında olduğunu ancak belirsizlikten ve Türk Lirası riski almak istemediklerinden dolayı da beklemede olduklarını hatırlattı. Güyüldar, şöyle konuştu: “Sıcak paranın Türkiye’de kalması lazım. Enflasyondaki düşüş trendi önemli. Bunun sürmesi gerekiyor. Enflasyon yüzde 12’lerde faiz de yüzde 15-16 olursa oluşan farktan sıcak para Türkiye’ye gelir. Avrupa’da her şey ekside. Özellikle Türkiye’nin birebir karşılaştırıldığı ülkeler Avrupa Merkez Bankası’nın izinden gidiyor. O yüzden getiriler çok düşük. Enflasyondaki gidişatı bozmamak lazım. Çok hızlı düşüş olmasına bile gerek yok.”

GETİRİ SORUNU VAR

Yatırımcının “ben getiriyi nereden alabilirim savaşı içinde” olduğunu söyleyen Güyüldar, “Dünyada ciddi bir getiri sorunu var. Avrupa’da bile temettü gelirleri düştü. Paranın daha çok kazanacağı yere gitmesi lazım. Türkiye’nin yatırımcılarla hükümet ayağının bir araya getirmesi lazım. Bir yıldır yapmıyor böyle birşey ve mesajları biz götürüyoruz. Ama yatırımcı Türkiye’de olan biteni yetkili ağızlardan duymak istiyor. Bize de iletiyorlar bunu. Hükümetin bir yatırımcı günü düzenleyip New York, Singapur, Londra’da yatırımcılarla bir araya gelmesi lazım. Yatırımcı Türkiye’ye hala sıcak bakıyor. Bu toplantıların yapılması yatırımcının beklediği kıvılcımı yaratacaktır” dedi.

Güyüldar, hükümetin bunun için bir ekip oluşturması gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu: “Hükümetin kendi ülkelerinde açıkladığı politikaların aracı kurumlarla yatırımcıya geçmesi çok farklı direkt geçmesi çok farklı. Oluşturulan ekibin yurtdışı yatırımcıları her zaman güncelleyerek yapılanları ve yapılacakları anlatması gerekiyor. Bizim bölge yani Doğu ve Güney Avrupa, Rusya, Güney Afrika bölgesi. Bu bölgenin yatırımcıları bu bölgenin parasını buraya yatırmak zorunda. Türkiye’de potansiyeli gören o kadar çok fon var ki. Bunlar benim kendi varsayımlarım değil birebir diyalog halindeyiz yatırımcılarla.”


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