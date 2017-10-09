Yatırımcı güveni 10 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Euro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 29,7 puana yükseldi. Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix’ten yapılan açıklamaya göre, eylülde 28,2 puan olan Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 29,7 puana çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 17,3 puandan 18,3 puana yükseldi. Mevcut ekonomik durumu ölçen Euro Bölgesi Cari Durumu Endeksi ise ekim ayında 39,8 puandan 41,8 puana çıktı.

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''EKONOMİK HIZLANMA DEVAM EDİYOR''

Açıklamada, ekonomik hızlanmanın devam etiği ve mevcut durum ve beklentilerin de benzer şekilde geliştiği kaydedildi. Almanya'daki Federal Meclis seçimlerinden sonra yapılan ilk ekonomik sınavın başarılı sayılabileceği ifade edilen açıklamada, değişmiş bir hükumetle bile göstergelerin kesintisiz bir yükseliş gösterdiği aktarıldı.

Öte yandan, bu aya ilişkin söz konusu yatırımcı güveni anketi, 5-7 Ekim’de 267’si kurumsal olmak üzere 992 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

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