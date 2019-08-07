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"Yatırım yapabilme şartlarımız uygun hale gelecek"

07.08.2019 - 17:25
"Yatırım yapabilme şartlarımız uygun hale gelecek" | Ekonomi Haberleri

DEİK Başkanı Olpak, "Türkiye’nin MERCOSUR ile imzalayacağı STA çok daha önemli hale gelmiştir” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yılın ikinci yarısında enflasyonun daha da düştüğü ve daha iyi bir istihdam oranının olduğu bir büyüme öngördüklerini belirterek, "Hem küresel hem de ülkemizdeki faizlerin düşmesiyle yatırım yapabilme şartlarımızın daha uygun hale geleceğini bekliyoruz." dedi.

Olpak, Sheraton Otel'deki 11'inci Büyükelçiler Konferansı kapsamında, DEİK ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen çalışma yemeğindeki konuşmasında, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

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Nail Olpak, Afrika'ya yönelik yatırım kararlarında söz konusu anlaşmanın önemli bir etken olacağını ifade etti.

ABD ile ticari ilişkilere de değinen Olpak, bu ülkeyle dış ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının önemine dikkati çekerek, "Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleriyle Avrupa Birliği arasında imzalanan STA sebebiyle, MERCOSUR ile imzalayacağımız STA daha da önemli hale gelmiştir." diye konuştu.

Asya Pasifik bölgesiyle ticaretin daha dengeli hale getirilmesi için Türkiye'nin tanıtımına daha fazla odaklanılması gerektiğini dile getiren Nail Olpak, Çin'in kuşak ve yol girişimini, fırsatları ve tehditleriyle irdeleyen bir çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Olpak, dış ticaret dengesinin iyileştiği bir dönem yaşandığına işaret ederek, "Yılın ikinci yarısında enflasyonun daha da düştüğü ve daha iyi bir istihdam oranının olduğu bir büyüme öngörüyoruz. Hem küresel hem de ülkemizdeki faizlerin düşmesiyle yatırım yapabilme şartlarımızın daha uygun hale geleceğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 


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