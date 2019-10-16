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Yatırım değil resmi açıklama ertelendi

16.10.2019 - 08:47
Yatırım değil resmi açıklama ertelendi | Ekonomi Haberleri

Volkswagen, Manisa’da kuracağı fabrikayla ilgili bu ay beklenen resmi açıklamayı ‘Barış Pınarı’ harekâtı nedeniyle ertelediğini açıkladı. Ancak bu kararın Alman basını tarafından sanki yatırım iptal edilmiş gibi servis edilmesi kafaları karıştırdı. Türkiye’de konuya yakın kaynaklar yatırımla ilgili bir iptalin söz konusu olmadığını belirtirken, resmi açıklama için tansiyonun düşmesinin beklendiğini aktardılar.

Hürriyet gazetesinden Emre Özpeynirci'nin haberine göre; Alman otomotiv devi Volkswagen uzun müzakerelerden sonra yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçmiş, bu doğrultuda 27 Eylül’de Manisa merkezli ve 943.5 milyon TL sermayeli “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketi kurmuştu. Volkswagen’in Manisa’ya yapacağı yatırım tutarının toplam miktarının 1.4 milyar Euro olacağı ve üretim kapasitesinin 300 bin adet olarak devreye gireceği belirtilmişti. Fabrika üretilmesi planlanan yeni nesil VW Passat ve Skoda Superb’in ise yüzde 10’unun iç pazarda satılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmeler ışığında yatırımla ilgili imzaların atılıp, resmi açıklamanın bu ay içinde yapılması bekleniyordu. Hatta resmi açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel tarafından yapılacağı söyleniyordu.

‘ENDİŞEYLE İZLİYORUZ’

Ancak dün Alman basınında yer alan haberlerde resmi açıklamanın ‘Barış Pınarı’ harekâtı üzerine ertelendiği iddiaları yer aldı. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre şirketin Suriye’deki gelişmeleri bekleyeceği ve nihai kararı ona göre vereceği kaydedilirken, Alman Handelsblatt gazetesi ise VW’nin imajı nedeniyle kararı geçici olarak ertelediği haberini servis etti. Reuters ise Volkswagen sözcüsünün, “Erteleme yönetim kurulu kararı. Durumu yakından izliyor ve gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz” görüşüne yer verdiği haberinde, “Volkswagen Türkiye’de yatırım kararının itibarını zedelemesinden endişelenirken, Suriye’de yürüttüğü sınır ötesi harekât nedeniyle Türkiye’ye yönelik uluslararası tepki artıyor” ifadesine yer verdi. Ancak Alman basınının kafa karıştıran haberlerinin özünde yatırımın iptal edildiğine ilişkin bir açıklama yok. Sadece bu ay yapılması beklenen resmi açıklamanın ertelendiği belirtiliyor. Ancak buna rağmen Alman Bild gibi bazı gazete ve yayın kuruluşlarının haberi, “Erdoğan’a şok. Volkswagen Türkiye fabrika yatırımını durdurdu” diyerek maksatlı vermesi, kendi kamuoyları üzerinde baskı kurmak olarak değerlendirildi. Türkiye’de konuya yakın kaynaklar yatırımla ilgili bir iptalin veya ertelemenin söz konusu olmadığını belirtirken, “Yatırımla ilgili teknik konular konuşulmaya devam ediyor ama sorunlu bir durum yok. VW’den konuyla ilgili resmi açıklama olursa ona itibar etmek gerekiyor. Çünkü malum Alman kamuoyunu yönetmek için şu ana kadar pek çok asılsız haber çıktı. Bu da onlardan biri” yorumunu yapıyorlar.

TEŞVİK İÇİN TEK YETKİLİ VARANK

VOLKSWAGEN’in Manisa merkezli şirketini kurduğu dönemde Resmi Gazete’de de yeni yatırımı ilgilendiren önemli bir karar yayınlandı. “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”da değişiklik öngören karara göre, 5 milyar TL büyüklüğünde ve komple yeni yatırım niteliğinde olan yatırımlara teşvik için Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkilendirildi. Kararda, “Diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşların görev alanına girenler öncelikli olarak yerine getirilir” ifadesine de yer verildi.

KANCA: ALMAN KAMUOYU ABARTIYOR DA YANLIŞ DEĞİL

TAŞIT Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, profesyonel sosyal ağ Linkedin’de yaptığı açıklamada VW’nin Türkiye’de yapacağı yatırımla ilgili resmi açıklamayı ertelediğini belirterek şunları söyledi: “ABD ve Almanya gibi ülkelerde Türkiye’nin haklı müdahalesi kendi iç siyasetlerine malzeme olmuş durumda. Herkes bir şekilde Türkiye’yi eleştirerek prim yapmak istiyor. O ülkelerin medya kuruluşları da bu tepkileri köpürtüyor. Açıkçası, yurtdışında Türkiye’nin haklı sebeplerle başlattığı ve çok da başarılı, insani şekilde sürdürdüğü askeri harekata gösterilen tepkilere bakınca, böyle bir ertelemenin çok da yanlış olmadığını düşünüyorum. Hatta Alman kamuoyunun abartılmış Türkiye hassasiyetini düşündüğümüzde, ertelemenin benim açımdan beklenmedik bir gelişme olmadığını söyleyebilirim. Tamamı ile rasyonel, ekonomik sebeplerle yapılacak bir yatırımın, duygusal ve ideolojik tartışmaların içine çekilmesi yanlış olurdu. Bekleyelim. Türkiye doğru şekilde yürüttüğü operasyonu tamamlasın, o bölgede doğru şeyler yaptığı, o bölgenin insanlarının aslında memnun kaldığı ortaya çıksın, gündem sakinleşsin. O zaman tekrar akılcı şekilde konuşmak zamanı gelir ve Volkswagen de yatırımını ekonomik açıdan tekrar kaldığı yerden ele alır.”


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