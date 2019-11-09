Yaşlanan nüfus baskıları arttırıyor | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, yaşlanan nüfusun dünyada sosyal güvenlik sistemi üzerindeki baskıları arttırdığını belirterek, “Sağlığa erişilebilirliğin artması ve sağlık teknolojilerindeki değişim, doğum, ölüm, ortalama yaşam süresi ve hastalık türlerini değiştiriyor” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsünce hazırlanan ‘2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na ilişkin toplantıda konuşan Ağbal şunları söyledi: “Türkiye hem demografik fırsat penceresi hem de sağlık hizmetlerine erişimde pozitif gelişmeler elde etti. Bunlar kamu maliyesi ve ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamada, GSYH’nin yukarıya taşınmasında son derece önemli. Türkiye’nin dinamik ve genç nüfusa sahip olması, ülkemizi rekabetçi kılmada önemli. Türkiye için 2050 yılına dönük bir yaşlanma olgusunu konuşsak da ülkemizin bugün sahip olduğu genç nüfus bizim için son derece önemli bir fırsat.”

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