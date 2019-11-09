‹ Önceki Haber 70 milyar dolar hedefine ‘spor’ desteği 70 milyar dolar hedefine ‘spor’ desteği Sonraki Haber › Türk mutfak devine Japon ortak Türk mutfak devine Japon ortak

Yaşlanan nüfus baskıları arttırıyor

09.11.2019 - 14:37
Yaşlanan nüfus baskıları arttırıyor | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, yaşlanan nüfusun dünyada sosyal güvenlik sistemi üzerindeki baskıları arttırdığını belirterek, “Sağlığa erişilebilirliğin artması ve sağlık teknolojilerindeki değişim, doğum, ölüm, ortalama yaşam süresi ve hastalık türlerini değiştiriyor” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsünce hazırlanan ‘2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na ilişkin toplantıda konuşan Ağbal şunları söyledi: “Türkiye hem demografik fırsat penceresi hem de sağlık hizmetlerine erişimde pozitif gelişmeler elde etti. Bunlar kamu maliyesi ve ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamada, GSYH’nin yukarıya taşınmasında son derece önemli. Türkiye’nin dinamik ve genç nüfusa sahip olması, ülkemizi rekabetçi kılmada önemli. Türkiye için 2050 yılına dönük bir yaşlanma olgusunu konuşsak da ülkemizin bugün sahip olduğu genç nüfus bizim için son derece önemli bir fırsat.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.153 Değişim: -0,38% Hacim : 9.358 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.021 08.11.2019 Yüksek 104.018
Açılış: 103.446
5,7636 Değişim: 0,28%
Düşük 5,7385 09.11.2019 Yüksek 5,7718
Açılış: 5,7474
6,3543 Değişim: -0,03%
Düşük 6,3385 09.11.2019 Yüksek 6,3701
Açılış: 6,3562
270,36 Değişim: -0,37%
Düşük 269,08 08.11.2019 Yüksek 272,74
Açılış: 271,37
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.