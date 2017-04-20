Yarım asırlık fabrika kapanıyor!

Anadolu Efes, İstanbul Merter'de bulunan fabrikasının üretim faaliyetlerini 22 Mayıs 2017 itibarıyla durdurarak faaliyetini Adana, Ankara ve İzmir'de bulunan diğer tesislerine kaydırma kararı aldı.

Anadolu Efes kentleşme sonucu şehir merkezinde kalan Merter fabrikasındaki üretim faaliyetlerini 22 Mayıs itibarıyla durdurarak, Adana, Ankara ve İzmir'de bulunan diğer tesislerine kaydırma kararı aldı.

Anadolu Efes'ten KAP'a yapılan açıklamada, şirketin çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve üretim verimliliği programı çerçevesinde, kararın kentleşme sonucu şehir merkezinde kalan bir fabrikanın şehir ve bölge halkı üzerindeki çevresel ve lojistik etkileri göz önünde bulundurularak alındığı ifade edildi.

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Açıklamada, toplam kapasite içerisinde yüzde 15 paya sahip olan İstanbul fabrikasının üretiminin kaydırılması ile kapasite kullanım oranının artmasının hedeflendiği ve fabrikanın bulunduğu alan ile ilgili değerlendirmelerin de devam ettiği belirtildi.

İstanbul fabrikasındaki çalışanların öncelikli olarak diğer lokasyonlarda bulunan açık pozisyonlara kaydırılması sürecini yürüteceğini açıklayan şirket, "Yeterli ve uygun açık pozisyon olmaması ya da çalışanlarımızın tercih etmesi durumunda işten ayrılacak çalışanlarımızın tüm hukuki ve özlük hakları yasalar çerçevesinde korunacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca diğer lokasyonlara kaydırılacak ve işten ayrılacak çalışan sayısının henüz netleşmediği, Merter fabrikasında görevli tüm çalışanlar için tahmini kıdem ve ihbar tazminatları toplamının ise 14 milyon TL olduğu ifade edildi.

Anadolu Efes hisseleri ilk işlemlerde yüzde 1 artışla 19.8 liradan işlem görüyor.

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