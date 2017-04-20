‹ Önceki Haber Mavi Jeans halka arz ediliyor Mavi Jeans halka arz ediliyor Sonraki Haber › Dev banka dolar/TL tahminini düşürdü Dev banka dolar/TL tahminini düşürdü

Yarım asırlık fabrika kapanıyor!

20.04.2017 - 10:16 | Son Güncelleme : 20.04.2017 - 11:31

Anadolu Efes, İstanbul Merter'de bulunan fabrikasının üretim faaliyetlerini 22 Mayıs 2017 itibarıyla durdurarak faaliyetini Adana, Ankara ve İzmir'de bulunan diğer tesislerine kaydırma kararı aldı.

Anadolu Efes kentleşme sonucu şehir merkezinde kalan Merter fabrikasındaki üretim faaliyetlerini 22 Mayıs itibarıyla durdurarak, Adana, Ankara ve İzmir'de bulunan diğer tesislerine kaydırma kararı aldı.

Anadolu Efes'ten KAP'a yapılan açıklamada, şirketin çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve üretim verimliliği programı çerçevesinde, kararın kentleşme sonucu şehir merkezinde kalan bir fabrikanın şehir ve bölge halkı üzerindeki çevresel ve lojistik etkileri göz önünde bulundurularak alındığı ifade edildi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Açıklamada, toplam kapasite içerisinde yüzde 15 paya sahip olan İstanbul fabrikasının üretiminin kaydırılması ile kapasite kullanım oranının artmasının hedeflendiği ve fabrikanın bulunduğu alan ile ilgili değerlendirmelerin de devam ettiği belirtildi.

İstanbul fabrikasındaki çalışanların öncelikli olarak diğer lokasyonlarda bulunan açık pozisyonlara kaydırılması sürecini yürüteceğini açıklayan şirket, "Yeterli ve uygun açık pozisyon olmaması ya da çalışanlarımızın tercih etmesi durumunda işten ayrılacak çalışanlarımızın tüm hukuki ve özlük hakları yasalar çerçevesinde korunacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca diğer lokasyonlara kaydırılacak ve işten ayrılacak çalışan sayısının henüz netleşmediği, Merter fabrikasında görevli tüm çalışanlar için tahmini kıdem ve ihbar tazminatları toplamının ise 14 milyon TL olduğu ifade edildi.

Anadolu Efes hisseleri ilk işlemlerde yüzde 1 artışla 19.8 liradan işlem görüyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Mavi Jeans halka arz ediliyor Mavi Jeans halka arz ediliyor Sonraki Haber › Dev banka dolar/TL tahminini düşürdü Dev banka dolar/TL tahminini düşürdü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
92.039 Değişim: 1,36% Hacim : 4.823 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 91.148 20.04.2017 Yüksek 92.117
Açılış: 91.166
3,6490 Değişim: -0,65%
Düşük 3,6270 20.04.2017 Yüksek 3,6784
Açılış: 3,67295
3,9222 Değişim: -0,34%
Düşük 3,9043 20.04.2017 Yüksek 3,9429
Açılış: 3,93535
150,40 Değişim: -0,54%
Düşük 149,14 20.04.2017 Yüksek 151,38
Açılış: 151,22
1,0739 Değişim: 0,27%
Düşük 1,0709 20.04.2017 Yüksek 1,0777
Açılış: 1,07108
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.