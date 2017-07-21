Yaptırımlara rağmen 17 yıldır böylesi görülmedi

Kuzey Kore ekonomisi 2016'da yaptırımlara rağmen son 17 yılın en yüksek büyümesini gösterdi.

Güney Kore merkez bankası, Kuzey Kore ekonomisinin 2016'da son 17 yılın en yüksek büyüme hızını gösterdiğini açıkladı. Bu büyüme, Kuzey Kore'nin nükleer silah programlarını durdurması için karşılaştığı uluslararası yaptırımlara rağmen sağlandı.

Güney Kore merkez bankasının açıklamasına göre, ekonominin kuraklık ve düşük emtia fiyatları nedeniyle daraldığı 2016 yılında, Kuzey Kore'de GSYH bir önceki yıla göre 3.9 oranında arttı.

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Madencilik ve enerji sektörlerinden kaynaklanan büyüme, 1999'da görülen yüzde 6.1'lik artıştan bu yana kaydedilen en büyük artış oldu. En büyük ticaret ortağı Çin olan Kuzey Kore ihracatta, 2013'te yaşadığı yüzde 11.8'lik artıştan bu yana, geçen yıl yüzde 4.6 ile en yüksek artışı kaydetti. Ancak izolasyon politikası sürdüren Kuzey Kore'nin kişi başına düşen 2016 yılı milli geliri, Güney Kore'deki rakamların yüzde 5'inden daha az bir miktar olan 1.5 milyon won (1,342 dolar) oldu.

Birleşmiş Milletler, 2006 yılından bu yana Kuzey Kore'ye balistik füze ve nükleer programları nedeniyle yaptırımlar uyguluyor. BM Güvenlik Konseyi, Pyongyang'ın BM kararlarına rağmen yaptığı beş nükleer füze denemesi ve iki uzun menzilli füze denemesine karşılık olarak aldığı önlemlerini artırdı.

Reuters'in haberine göre; Güney Kore merkez bankası yetkilisi Shin Seung-cheol'a göre, güçlü ekonomik büyümenin kısmen Kuzey'in aktif nükleer ve füze geliştirme programına bağlı olabileceğini belirtti. Shin, buna neden olarak silah programında kullanılan parçaların üretiminin de GSYH hesaplanmasına dahil edilmesini gösterdi.

Kuzey Kore kendi ekonomik verilerini açıklamıyor. Güney Kore merkez bankası 1991 yılından beri, kendi devlet birimlerinden gelen bilgilere göre Kuzey Kore'nin ekonomik verilerini açıklıyor. Uluslararası kuruluşlar ve araştırmacılar, genellikle bu verileri kullanıyor.

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